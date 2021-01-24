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Leonel Ximenes

Igrejinha do Rosário será reaberta para visitação pública em Vila Velha

11 servidores da prefeitura farão o atendimento turístico no templo histórico

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja do Rosário, na Prainha de Vila Velha
A igreja do Rosário, na Prainha, é a mais antiga do ES e uma das mais antigas do país Crédito: Fernando Madeira
A Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, será reaberta para visitação pública, a partir de quarta-feira (27), às 11h. Construída em 1535, a igreja é a mais antiga do Espírito Santo e uma das três mais antigas do país. O horário de visitação pública será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O horário de visitação no fim de semana ainda está sendo definido.
A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Vila Velha fez na última sexta (22) uma capacitação de 11 servidores efetivos que atuarão no atendimento turístico na igreja histórica dedicada à padroeira do município.
Durante o treinamento foi reforçada a necessidade de se repassar ao visitante acontecimentos históricos, personalidades, datas comemorativas, povos originários, entre tantos outros dados do berço da colonização espírito-santense.

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O secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, enfatiza que o foco está no estímulo ao morador de Vila Velha e ao turista para que conheça os equipamentos históricos e culturais a partir da informação recebida pelos atendentes. “O nosso trabalho é focado no resgate da história do Espírito Santo, que começou da Prainha em diante. É uma marca importante que devemos cultivar como política pública municipal permanente”, explica Paulo Renato.

MUSEU HOMERO MASSENA AGONIZA

Enquanto isso, as obras de reforma do Museu Homero Massena, também na Prainha, estão praticamente paradas. Segundo a coluna apurou, pela complexidade do restauro e por causa da falta de recursos, o equipamento cultural não deverá ser reaberto neste ano. Apenas 5% do serviço de reforma do museu foi executado.
Se não bastassem as péssimas condições físicas do imóvel, o acervo do museu - móveis, utensílios, documentos e quadros - estão se deteriorando e precisando de restauração urgente.
Que país é este? Que cidade é esta?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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