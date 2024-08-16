Vila Velha vacina trabalhadores de creche contra coqueluche neste sábado (17)

Vacina contra a coqueluche está sendo disponibilizada para profissionais de saúde, grávidas, puérperas e profissionais que trabalham na educação infantil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Com o aumento de casos de coqueluche no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu estender o acesso à vacina para os profissionais que atuam em berçários e creches, especialmente aqueles que cuidam de crianças de até 4 anos. A medida visa proteger tanto os educadores quanto as crianças, prevenindo a disseminação da doença em ambientes de educação infantil.

E uma dessa ações será realizada neste sábado (17), no Shopping Boulevard, de Vila Velha, em Itaparica, das 11h às 18h, onde será possível se vacinar sem necessidade de agendamento.

Para receber o imunizante, os profissionais precisam apresentar um documento de identificação oficial e uma declaração que confirme sua ocupação em berçários ou creches. Além disso, a vacina está disponível para outros grupos prioritários, como grávidas a partir da vigésima semana de gestação, puérperas que não receberam a dose durante a gravidez, e profissionais de saúde.

Quem não puder participar dessa mobilização poderá procurar pelo atendimento de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do município. Os interessados podem agendar o atendimento pelo site oficial da prefeitura . Para facilitar o acesso, ações de vacinação também são organizadas em outros pontos da cidade. As vagas são disponibilizadas semanalmente.

Coqueluche e esquema vacinal. Entenda.

A vacinação contra a coqueluche faz parte da vacina pentavalente, que protege contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (responsável por infecções no nariz, meningite e outras). O esquema de vacinação de rotina prevê doses para crianças aos 2, 4 e 6 meses, com reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou neste ano, até 6 de junho, 115 casos da doença. Em 2023, foram 217 na somatória de todo o ano.

A coqueluche é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. A doença é altamente contagiosa e tem como principal característica crises de tosse seca, que podem ser severas e persistentes, e pode levar a complicações graves, especialmente em crianças menores, como pneumonia, convulsões e, em casos extremos, danos cerebrais ou até mesmo a morte. A recomendação do Ministério da Saúde é que todos os grupos elegíveis se vacinem o mais rapidamente possível.