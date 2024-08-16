Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prevenção

Vila Velha vacina trabalhadores de creche contra coqueluche neste sábado (17)

Profissionais e outros grupos prioritários vão poder se vacinar  no Shopping Boulevard, sem a necessidade de agendamento
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

16 ago 2024 às 11:40

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 11:40

Vacina da Moderna contra a Covid está atualizada para a variante XBB 1.5, uma subvariante da Ômicron
Vacina contra a coqueluche está sendo disponibilizada para profissionais de saúde, grávidas, puérperas e profissionais que trabalham na educação infantil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Com o aumento de casos de coqueluche no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu estender o acesso à vacina para os profissionais que atuam em berçários e creches, especialmente aqueles que cuidam de crianças de até 4 anos. A medida visa  proteger tanto os educadores quanto as crianças, prevenindo a disseminação da doença em ambientes de educação infantil.
E uma dessa ações será realizada neste sábado (17), no Shopping Boulevard, de Vila Velha, em Itaparica, das 11h às 18h, onde será possível se vacinar sem necessidade de agendamento.
Para receber o imunizante, os profissionais precisam apresentar um documento de identificação oficial e uma declaração que confirme sua ocupação em berçários ou creches. Além disso, a vacina está disponível para outros grupos prioritários, como grávidas a partir da vigésima semana de gestação, puérperas que não receberam a dose durante a gravidez, e profissionais de saúde. 
Quem não puder participar dessa mobilização poderá procurar pelo atendimento de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do município. Os interessados podem agendar o atendimento pelo site oficial da prefeitura. Para facilitar o acesso, ações de vacinação também são organizadas em outros pontos da cidade. As vagas são disponibilizadas semanalmente.

Coqueluche e esquema vacinal. Entenda.

A vacinação contra a coqueluche faz parte da vacina pentavalente, que protege contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (responsável por infecções no nariz, meningite e outras). O esquema de vacinação de rotina prevê doses para crianças aos 2, 4 e 6 meses, com reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou neste ano, até 6 de junho, 115 casos da doença. Em 2023, foram 217 na somatória de todo o ano. 
A coqueluche é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. A doença é altamente contagiosa e tem como principal característica crises de tosse seca, que podem ser severas e persistentes, e pode levar a complicações graves, especialmente em crianças menores, como pneumonia, convulsões e, em casos extremos, danos cerebrais ou até mesmo a morte. A recomendação do Ministério da Saúde é que todos os grupos elegíveis se vacinem o mais rapidamente possível.

Correção

16/08/2024 - 4:31
A primeira versão deste texto informava, erroneamente, que haveria a necessidade de agendamento para a vacinação programada para sábado (17) no Shopping Boulevard, de Vila Velha. Porém, o serviço será realizado por livre demanda, sem precisar de agendamento prévio. O texto foi modificado.

Veja Também

ES já tem mais casos de coqueluche neste ano do que em todo 2023

Coqueluche: saiba mais sobre a doença que voltou a preocupar o mundo

Coqueluche pode ser confundida com gripe e crianças de até um ano correm o maior risco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vacina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória
Imagem de destaque
BTS conseguiria lotar o MorumBis 15 vezes, diz chefe da Ticketmaster
Imagem de destaque
Caldo de mocotó: aprenda receita prática e saudável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados