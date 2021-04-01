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Vídeo registra barulho e voo de aeronave caça da Marinha em Vitória

Barulho assustou moradores. O Comando da Força Aeronaval da Marinha explicou que trata-se de um caça modelo AF-1B que estava fazendo treinamentos no aeroporto de Vitória

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 18:26

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 abr 2021 às 18:26
Aeronave da Marinha do Brasil é do tipo Caça AF-1B/C, tipo A-4 Skyhawk
Aeronave da Marinha do Brasil do tipo Caça AF-1B e estava sobrevoando Vitória na manhã desta quinta (1º) Crédito: Reprdução/Marinha do Brasil
Um forte barulho no céu de Vitória chamou a atenção de quem mora próximo ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles na manhã desta quinta-feira (1º). Trata-se de uma aeronave da Marinha do Brasil, modelo AF-1B, que estava utilizando o espaço aéreo da Capital para fazer treinamentos.
Segundo o Comando da Força Aeronaval da Marinha, a aeronave faz parte do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque, que estava fazendo treinamento de aproximação por instrumentos durante a manhã desta quinta-feira. O órgão ressaltou que trata-se de um evento isolado e a aeronave não permanecerá em Vitória.
Quem observou e conseguiu registrar o sobrevoo próximo ao aeroporto de Vitória foi Luca Fasolo. Ele contou que mora no bairro Mata da Praia, próximo à área de vegetação do aeroporto, e que não é a primeira vez que consegue flagrar aeronaves como essas.
"Eu moro na frente do aeroporto e, agora de manhã estava acontecendo voos deles. Passaram na região do aeroporto, mas nem saberia dizer o porquê desses voos. A gente que está ali na frente e vê todo dia o aeroporto, percebe que uma vez por mês ou a cada dois meses acontecem esses voos de caças", disse.
Luca ressaltou que, apesar de já ter visto os caças no aeroporto em outras oportunidades, ainda não se acostumou com a presença esporádica deles. Isso porque, segundo ele, o barulho é muito forte e chega até a assustar.
"Faz um barulho bem grande. Com os caças ainda não estou acostumado, porque é um barulho muito grande. Às vezes a gente flagra um avião diferente por aqui", concluiu.

MORADORES DE VITÓRIA JÁ SE ASSUSTARAM COM OS CAÇAS OUTRAS VEZES

Essa não é a primeira vez em que o barulho dos caças da Marinha assustam os moradores de Vitória. Pilotos utilizam o espaço aéreo  para treinamentos. No final de março de 2020, o 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque usou o aeroporto Eurico de Aguiar Salles para obtenção das horas de voo e quantidade de procedimentos de precisão e não-precisão.
Na ocasião, a Marinha informou que a utilização do Aeroporto de Vitória se dava pela indisponibilidade de utilização do Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro. 
Em setembro de 2019, a Marinha utilizou o aeroporto da Capital também em substituição ao aeroporto do Rio de Janeiro. O objetivo na época era capacitar Aviadores Navais. Para isso, há um mínimo de horas e quantidade de atividades que devem ser realizados. O Aeroporto de Vitória foi utilizado também em razão da indisponibilidade do Aeroporto Internacional do Galeão em receber voos de treinamento de aeronaves militares e devido ao grande fluxo aéreo na Terminal Rio.

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