Vídeo registra barulho e voo de aeronave caça da Marinha em Vitória

Aeronave da Marinha do Brasil do tipo Caça AF-1B e estava sobrevoando Vitória na manhã desta quinta (1º) Crédito: Reprdução/Marinha do Brasil

Um forte barulho no céu de Vitória chamou a atenção de quem mora próximo ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles na manhã desta quinta-feira (1º). Trata-se de uma aeronave da Marinha do Brasil, modelo AF-1B, que estava utilizando o espaço aéreo da Capital para fazer treinamentos.

Segundo o Comando da Força Aeronaval da Marinha, a aeronave faz parte do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque, que estava fazendo treinamento de aproximação por instrumentos durante a manhã desta quinta-feira. O órgão ressaltou que trata-se de um evento isolado e a aeronave não permanecerá em Vitória.

Quem observou e conseguiu registrar o sobrevoo próximo ao aeroporto de Vitória foi Luca Fasolo. Ele contou que mora no bairro Mata da Praia, próximo à área de vegetação do aeroporto, e que não é a primeira vez que consegue flagrar aeronaves como essas.

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"Eu moro na frente do aeroporto e, agora de manhã estava acontecendo voos deles. Passaram na região do aeroporto, mas nem saberia dizer o porquê desses voos. A gente que está ali na frente e vê todo dia o aeroporto, percebe que uma vez por mês ou a cada dois meses acontecem esses voos de caças", disse.

Luca ressaltou que, apesar de já ter visto os caças no aeroporto em outras oportunidades, ainda não se acostumou com a presença esporádica deles. Isso porque, segundo ele, o barulho é muito forte e chega até a assustar.

"Faz um barulho bem grande. Com os caças ainda não estou acostumado, porque é um barulho muito grande. Às vezes a gente flagra um avião diferente por aqui", concluiu.

MORADORES DE VITÓRIA JÁ SE ASSUSTARAM COM OS CAÇAS OUTRAS VEZES

Essa não é a primeira vez em que o barulho dos caças da Marinha assustam os moradores de Vitória. Pilotos utilizam o espaço aéreo para treinamentos. No final de março de 2020, o 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque usou o aeroporto Eurico de Aguiar Salles para obtenção das horas de voo e quantidade de procedimentos de precisão e não-precisão

Na ocasião, a Marinha informou que a utilização do Aeroporto de Vitória se dava pela indisponibilidade de utilização do Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro.