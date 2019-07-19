Aeronave caça da Marinha do Brasil vai continuar sobrevoando Vitória

Não há registros fotográficos do avião na Grande Vitória, mas o Esquadrão VF-1 utiliza aeronaves de caça do tipo A-4 Skyhawk, como o da imagem que abre a reportagem. Os moradores que conseguiram avistar o avião o caracterizaram como. "Parece que o mundo está acabando de tanto barulho", comentou uma moradora de Vila Velha, via rede social.