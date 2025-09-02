No Espírito Santo

Vídeo de recém-nascido recebido em casa com "festa de cães" viraliza nas redes sociais

Os goldens Zezo e Maia não se aguentaram quando Alexandre, filho de Roberta e Marcos Teixeira, chegou à casa da família, em Vitória; a energia contagiante dos doguinhos colecionou likes

Ser recebido com muito amor e carinho por cães é, com certeza, uma realidade vivida por muitos tutores quando chegam em casa, mas, e quando essa recepção acontece pela primeira vez na vida de uma pessoa? Foi exatamente o que aconteceu com o pequeno Alexandre que, com apenas nove dias de vida, chamou a atenção dos cães da casa, Zezo e Maia, ambos da raça golden retriever. O momento de muita fofura aconteceu no último domingo (31), em Vitória, no Espírito Santo, e foi registrado pelos pais do recém-nascido, Roberta e Marcos Teixeira. (Vídeo acima)

No vídeo, o casal registrou toda a preparação da chegada de Alexandre, com registros na maternidade e em casa, já com a presença dos cães. Roberta e Marcos se casaram em outubro do ano passado e já haviam adotado os cachorrinhos antes da chegada do recém-nascido. A mamãe de primeira viagem contou que Alexandre nasceu no dia 25 de agosto e, um dia antes dele ir para casa, Marcos - o pai - levou uma touca do bebê para que os "doguinhos" não estranhassem a chegada de um novo integrante da família.

Da janela, Zezo e Maia olham atentamente para Alexandre, no berço Crédito: Arquivo Pessoal

"Ainda estamos no processo de adaptação. Como o Alexandre ainda é muito novo, hoje (02/09) com apenas 9 dias de vida, ainda estamos cautelosos com o contato. Além disso, tem a agitação dos doguinhos, então estamos fazendo a aproximação aos poucos, como pela janela, ou pelo portãozinho de pet", contou a mamãe de Alexandre. Roberta ainda disse que o único contato dos cães com o bebê foi pelo pé, por meio de lambidinhas carinhosas.

Casal é amante de animais

A frase "o cachorro é o melhor amigo do homem" se encaixa perfeitamente nesta história, afinal, Alexandre já é muito amado pelos cães e pais, mas neste caso, o casal também foi o melhor amigo dos "doguinhos", isso porque Roberta e Marcos estão com Zezo desde julho de 2024, e com Maia desde maio deste ano. A cadela foi adotada após o antigo tutor se mudar de casa e não conseguir levá-la. Os pais de Alexandre resolveram ficar com ela para que Zezo tenha uma companhia canina.

Ela contou que o casal é amante de animais e que os adotar foi uma das melhores decisões já tomadas. "Sem dúvidas somos amantes de animais, aqui em casa a gente sempre fala que se pudéssemos teríamos a maior quantidade de doguinhos possível", finalizou.

Pensa que acabou? Ainda tem mais momentos de muita fofura por vir. Os pais de primeira viagem fizeram diversos registros de Alexandre, Zezo e Maia. Confira:

Família Teixeira com os cães, Zezo e Maia 1 de 5

