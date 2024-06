Alta velocidade

Vídeo: competição de automobilismo termina em acidente em Vitória

O acidente ocorreu no domingo (4), no Sambão do Povo, em Vitória. Apesar das imagens impressionantes, de acordo com a organização do evento ninguém teve ferimentos graves

Uma competição de arrancada, modalidade de automobilismo onde dois veículos percorrem um determinado percurso, terminou em acidente no Sambão do Povo, em Vitória, no domingo (4). Imagens gravadas por pessoas que estavam no local mostram quando dois carros em alta velocidade colidem e saem desgovernado da pista do sambódromo (assista acima). De acordo com a organização do evento, ninguém teve ferimentos graves.

O evento foi realizado no sábado e domingo (dias 3 e 4) e a entrada era gratuita. Segundo a organização, mais de 7 mil pessoas assistiram à competição em cada um dos dias.

No vídeo, é possível ouvir dois carros, um na cor laranja o e outro na cor azul, ambos em alta velocidade, quando se aproximam da saída do Sambão do Povo.

No entanto, as imagens mostram que o veículo laranja colidiu com o azul antes de os carros chegarem na área de dispersão, fazendo com que os dois automóveis perdessem a direção.

O carro laranja bate e para na estrutura lateral do Sambão do Povo, enquanto o veículo azul avança a barreira de contenção no final do sambódromo.

Segundo a organização, o carro laranja não conseguiu frear e causou o acidente durante evento de arrancada em Vitória, no Espírito Santo. (Reprodução/ redes sociais)

Devido ao acidente, o vídeo mostra correria de pessoas e, logo em seguida, mostra o carro azul com marcas de batida.

Segundo a organização, o automóvel atingiu um barco e a barreira de contenção formada por tonéis fora do Sambão do Povo. Ninguém ficou ferido gravemente. Uma pessoa que assistia à competição, ao perceber os carros vindo em alta velocidade, tentou correr e machucou o pé.

Automóvel não conseguiu frear

De acordo com o advogado Fábio Marçal, que representa a organização do evento, o acidente ocorreu porque o motor do carro laranja explodiu e isso fez com que o veículo rodasse na pista. Em paralelo a isso, o paraquedas do automóvel azul se soltou, dificultando que o piloto que dirigia este veículo freasse a tempo.

"Em um evento de arracanda, que é realizado dentro das normas da Confederação Brasileira de Automobislismo (CBA), a primeira coisa é garantir a segurança do piloto. Neste caso, não houve nada com eles", comentou o advogado.

A esposa do piloto que dirigia o veículo laranja, a jornalista Ariane Franco, explicou que, quando a peça do automóvel azul se desprendeu, o marido dela disse que não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente devido ao susto que tomou.

Marçal também destacou que esse tipo de acidente são comuns em competições de arrancada.

"Para quem acompanha, este tipo de acidente é um corriqueiro porque os carros são de alta velocidade, com 1,1 mil cavalos, por exemplo. Mas vale lembrar que o que impede que aconteça uma tragédia é o fato de todos os carros serem vistoriadores", explicou o advogado.

No acidente registrado, a organização do evento destacou ainda que os carros que estavam naquele local não deveria estar, justamente porque era uma área de segurança.

"Tinha segurança lá. A Guarda Municipal era para estar mais próxima, mas não estava justamente para preservar a viatura em casos de acidente. O carro atingiu um barco que estava manobrando e parou exatamente onde não podia parar. Além disso, uma pessoa correu e pisou em uma pedra, machucando o pé, mas sem gravidade", comentou Marçal.

Marçal também destacou que a organização está custeando todos os prejuízos no barco.

A Prefeitura de Vitória foi procurada pelo g1. A Guarda Civil Municipal informou que realizou a devida interdição da via, inclusive da área considerada de segurança. A corporação informou ainda que uma equipe da Guarda estava no local e que o veículo que estava na área externa não pertencia nem aos participantes, nem ao público do evento de arrancada.

"O mesmo estava estacionado na área permitida, porém, em determinado momento, foi levado pelo condutor até o ponto proibido para rebocar um barco que havia saído do mar. Neste momento, a equipe da Guarda de Vitória mais próxima seguiu em direção ao condutor para adverti-lo, momento em que aconteceu o acidente dentro da pista, vindo a colidir com o veículo parado no local irregular (área já bloqueada pela Guarda de Vitória)", disse em nota.

*Com informações de Viviann Barcelos, do g1ES

