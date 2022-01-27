Vídeo: celular explode dentro de loja no Centro de Vitória

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Your browser does not support the audio element. Celular explode dentro de loja no Centro de Vitória

Era uma manhã comum de trabalho como as de outros dias, até que um celular explodiu dentro de uma loja no Centro de Vitória , bem perto do técnico Ronan Camargo Pereira, de 29 anos, que se dedicava a consertar outro aparelho. A explosão aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira (27).

Câmeras do circuito interno de segurança da loja registraram como tudo aconteceu. A "bola de fogo", por pouco, não acertou em cheio o profissional, que chegou a sentir algumas faíscas no braço. Naquele momento, outros quatro funcionários e dois clientes estavam no estabelecimento.

"Eu ia trocar a bateria do celular que explodiu, mas enquanto eu fazia testes em outro aparelho, ouvi o barulho da explosão e veio a 'chuva de fogo' em cima de mim. Não chegou a me machucar, mas queimou os pelos do braço" Ronan Camargo Pereira - Técnico

De acordo com o relato do técnico, o aparelho que explodiu estava em cima de uma bancada da loja e não estava ligado à energia elétrica, carregando. O equipamento seria o próximo a ser consertado. Ou seja, o problema poderia ter sido muito mais que um prejuízo material e um susto.

"O celular estava a uns 60 centímetros de mim e o cliente ainda estava esperando na recepção. Ele viu o clarão da explosão e levantou para ver o que tinha acontecido, mas não imaginou que era o celular dele", comentou Ronan. As fotos abaixo mostram o estado em que o telefone ficou:

Celular explodiu em loja no Centro de Vitória

Sentado perto da entrada da loja, estava o aposentado Jorge Alberto Rodrigues Vieira, que era o dono do celular. Ele contou que levou o telefone ao local porque o aparelho não estava mais segurando a carga e descarregava rapidamente. Ao chegar lá, a atendente informou que a bateria estava inchada.

O aposentado Jorge Alberto Rodrigues Vieira estava na loja, aguardando para receber o celular, que acabou explodindo Crédito: Eugênio Martini

"Eu não tinha percebido, porque uso uma capa de proteção, mas desconfiava de algum problema. Então, entreguei o celular e paguei R$ 120 pela troca da bateria. Até então, achei que sairia com o meu aparelho funcionando. Dez minutos depois, teve a explosão, um estouro forte", contou.

"Ontem eu tinha deixado o celular perto do neném da minha filha e, depois, ele ficou até de madrugada carregando, perto da minha cama e da minha cabeça. Poderia ter explodido ali. Foi um livramento" Jorge Alberto Rodrigues Vieira - Aposentado, dono do aparelho que explodiu

Apesar de se sentir constrangido pela situação e de estar chateado por ter perdido o celular com o qual já estava acostumado a mexer nos últimos quatro anos, o aposentado sabe que tudo poderia ter sido ainda pior e está se adaptando a um novo aparelho, emprestado pelo estabelecimento.

CELULAR JÁ EXPLODIU NA MÃO DO MESMO TÉCNICO