Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guarapari

Vídeo: cadela protege corpo de cão que morreu atropelado na BR 101 no ES

Segundo informações repassadas pela PRF, a cena considerada incomum comoveu a equipe de policiais que passava pelo local e  outros motoristas
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

04 jun 2021 às 15:25

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 15:25

Cadela protege corpo de cão que morreu atropelado na BR 101, em Guarapari
Cadela protege corpo de cão que morreu atropelado na BR 101, em Guarapari Crédito: Reprodução/PRF ES
Uma cena emocionante foi gravada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a manhã desta sexta-feira (4), no município de Guarapari. Nas imagens é possível ver o momento em que uma cadela protege o corpo de um cão que morreu após ser atropelado, quando andava pela BR 101.
Segundo informações repassadas pela PRF, a cena considerada "incomum" comoveu tanto a equipe de policiais que passava pelo local quanto outros motoristas, que diminuíam a velocidade e tomavam cuidado ao passar nas proximidades do quilômetro 333 da via, onde a cena foi registrada. Veja o vídeo:
Ainda de acordo com as imagens registradas, durante o flagrante era possível notar o desespero da cadelinha, que permanece o tempo todo perto do corpo do animal morto. Em outros momentos, ela fica sobre o corpo do cão, como se tentasse evitar que algo acontecesse novamente com o animal. 
Segundo a PRF, uma equipe da Eco101, concessionária que administra a via, foi acionada para o recolhimento dos animais. Ainda segundo informações preliminares, o cão vivo foi encaminhado para o Rancho Bela Vista, na Serra.
Demandada, a Eco101 informou que uma equipe da viatura de inspeção foi ao local, mas o veículo causador do atropelamento já não estava no trecho. As equipes prestaram atendimento aos animais, mas um dos cães faleceu no local e o outro foi encaminhado para cuidados veterinários adequados. Não houve interdição da rodovia durante a ação.

Veja Também

Quero um gato, mas já tenho um cachorro em casa. É possível?

Homem é detido após deixar cachorro preso fora de casa em Vila Velha

Vídeo de onça carregando cachorro pela boca não foi gravado em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 cachorro Guarapari Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados