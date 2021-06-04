Vídeo: cadela protege corpo de cão que morreu atropelado na BR 101 no ES

Cadela protege corpo de cão que morreu atropelado na BR 101, em Guarapari Crédito: Reprodução/PRF ES

Uma cena emocionante foi gravada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a manhã desta sexta-feira (4), no município de Guarapari. Nas imagens é possível ver o momento em que uma cadela protege o corpo de um cão que morreu após ser atropelado, quando andava pela BR 101.

Segundo informações repassadas pela PRF, a cena considerada "incomum" comoveu tanto a equipe de policiais que passava pelo local quanto outros motoristas, que diminuíam a velocidade e tomavam cuidado ao passar nas proximidades do quilômetro 333 da via, onde a cena foi registrada. Veja o vídeo:

Ainda de acordo com as imagens registradas, durante o flagrante era possível notar o desespero da cadelinha, que permanece o tempo todo perto do corpo do animal morto. Em outros momentos, ela fica sobre o corpo do cão, como se tentasse evitar que algo acontecesse novamente com o animal.

Segundo a PRF, uma equipe da Eco101, concessionária que administra a via, foi acionada para o recolhimento dos animais. Ainda segundo informações preliminares, o cão vivo foi encaminhado para o Rancho Bela Vista, na Serra.