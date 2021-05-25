Quero um gato, mas já tenho um cachorro em casa. É possível?

Para fazer a adaptação de gato e cachorro precisa de alguns cuidados, determinação e paciência Crédito: Pexels

Esta semana, a coluna É o bicho recebeu uma mensagem do leitor André Francisco Ribeiro. Ela diz: “Acompanho seus artigos em A Gazeta e os acho muito interessantes, principalmente por falar sobre assuntos que desmistificam o comportamento dos gatos. Tenho uma cachorra e penso um dia em ter um gato. Sugiro uma matéria com dicas e orientações para quem tem cachorro e gostaria de ter um felino”.

Afinal, é possível essas duas espécies conviverem juntas? Essa dúvida, ao que parece, surgiu há anos, a partir do instinto de caça dos cachorros, que antes de serem domesticados precisavam capturar presas para se alimentar. Por outro lado, a reação dos gatos ao encontrar um cachorro, visto como um animal intruso em seu território e uma ameaça em potencial, reforçou essa relação pouco amistosa. Ao se arrepiar e sair correndo, o felino acaba agindo como uma presa, estimulando o comportamento de caça dos cães. E o que não falta, são filmes e desenhos animados para perpetuar este mito.

Mas para quem vive essa experiência, ter um cachorro e um bichano na mesma casa é, sim, possível. As duas espécies são capazes de viver em harmonia. Pelo menos para a médica veterinária anestesista, Juliana Barros Pinto, seu cão, Luis Hamilton, um Jack Russel, e seu gato Ayrton, sem raça definida e adotado, mostram-se bem amigos.

A médica veterninária anestesista, Juliana Barros Pinto, com seu cão Luis Haminton e seu gato Ayrton Crédito: Arquivo pessoal

“Primeiro veio o Luis Hamilton, que é de uma raça bem ativa e tem energia de sobra, além disso é bem brincalhão e carinhoso. Esperei inicialmente ele se adaptar à rotina da casa. Depois, trouxe o Ayrton. Escolhi os dois por terem a mesma faixa etária, filhotes com cerca de um mês de diferença. Mas antes de apresentá-los de fato, montei um cantinho isolado para ele (o gato), e comecei a adaptação trocando as mantinhas entre os dois para irem se acostumando com o cheiro um do outro, assim como os brinquedos”, explica.

Juliana ressalta que na hora de fazer a apresentação de fato, foi colocando o Ayrton na caixinha de transporte com a porta aberta, em cima da mesa, e enquanto ela brincava com ele, o marido divertia o Luis Hamilton. “A ideia era que um visse o outro interagindo com a gente. Depois, deixava o Ayrton bem à vontade para sair quando quisesse da caixinha, sempre em locais que ele conseguisse subir para se sentir seguro, sem Luis Hamilton poder pegá-lo, e continuávamos na rotina normal da casa. Quando finalmente, vi que Luis Hamilton não iria machucar ele, nem o contrário, e que Ayrton já conseguia subir nas coisas para fugir, deixava-os sempre soltos quando eu estava em casa. E assim foram se acostumando. Hoje são inseparáveis”, conta.

Claro, nessa ambientação não poderia faltar alguma história engraçada. “Logo no início, Ayrton correu para o banheiro e Luis Hamilton foi atrás achando que era apenas uma brincadeira. Só que o Ayrton, ao chegar lá, percebeu que estava encurralado e se encolheu num canto com medo, mas começou a ‘riscar fósforo’ para Luis Hamilton, que ficou sentado olhando para a cara dele sem entender nada. E a gente com medo que começassem a brigar e a adaptação fosse por água abaixo. Engraçado é que hoje os dois formaram uma quadrilha, Ayrton sobe nos lugares e joga as coisas no chão para Luis Hamilton destruir (rir para não chorar)”, lembra.

Cuidado, paciência e dedicação

Para o adestrador, especialista em comportamento animal e proprietário da @abc.ducao, Wilson Ramos Neto, é possível, sim, realizar a integração de cães e gatos, e proporcionar um convívio harmonioso entre os dois no mesmo ambiente onde irão morar.

O adestrador, especialista em comportamento animal, Wilson Ramos Neto, com Wolf, um Boiadeiro Australiano, também precisou de adestramento Crédito: Reprodução Instagram

“Para fazer a adaptação é necessário alguns cuidados, paciência e dedicação, principalmente nos primeiros dias. Algumas dicas e treinos podem ajudar, em um breve espaço de tempo, a introduzir esse gato como o novo morador e membro da família. Mas é bom lembrar que são espécies distintas, com personalidades e necessidades completamente diferentes. Cada cão vai reagir de maneira diferente em relação a esse novo ser que está adentrando o seu território, ou seja, tanto pode aceitar, como pode ‘avançar’ e se tornar perigoso para o gato. O contrário também pode acontecer, o gato pode se sentir ameaçado e acabar machucando o cachorro, que apenas queria brincar ou cheirá-lo”, explica o adestrador.

Wilson alerta que a primeira apresentação é muito importante. “É necessário uma observação de perto e atuante na hora desses primeiros encontros, de maneira sutil e despretensiosa, nada imposto. Assim é possível, aos poucos, ir identificando as atitudes, os comportamentos e as necessidades de cada um”, ensina.

Para fazer a adaptação de gato e cachorro precisa de alguns cuidados, determinação e paciência Crédito: Pexels

Além disso, segundo ele, é sempre bom levar em conta, também, na hora de escolher os novos membros pets da família, a raça, a idade, a personalidade de cada um... “Tudo isso é importante e deve ser analisado para a convivência dos dois no mesmo ambiente. Essas informações podem influenciar no tipo de treinamento e de adaptação. Porém, por mais difícil que pareça ser, a integração é sempre possível, independente da personalidade do cachorro ou do gato, o que vai mudar é o tempo, demorar menos ou mais”, garante.

Ele explica, ainda, que quando se trata de filhotes, a adaptação é sempre mais fácil, pois são coisas novas para ambos. “Mas nada garante que lá na frente o comportamento mude e as ‘brincadeiras’, por exemplo, do cão passem a ficar um pouco mais agressivas, sendo necessário corrigir logo a situação para que não venha ocasionar algum tipo de lesão dos dois lados”.

Mas Wilson, deixa claro, sempre existe uma solução, não é necessário desistir do “filho de quatro patas”. “Nesses casos, a procura de um profissional é sempre bem-vinda, pois nem sempre uma técnica funciona para todos os tipos de adaptações. E é importante resolver o problema no início, antes que as dificuldades apareçam levando a um convívio insuportável. A minha dica é: antes de tomar qualquer decisão, até mesmo para a escolha dos animaizinhos, procure orientação”, sugere.

Confira oito dicas para fazer a adaptação do cachorro com o gato: