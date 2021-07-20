Vídeo: após ventos fortes, teto do Álvares Cabral desaba em Vitória

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Por telefone, uma funcionária do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral informou que ninguém ficou ferido. Segundo ela, o desabamento teria sido provocado por ventos fortes entre 14h e 15h de terça-feira.

A reportagem de A Gazeta demandou oficialmente o clube para confirmar se a ocorrência não deixou funcionários ou sócios feridos. Em resposta à TV Gazeta, a presidência do clube confirmou que a cobertura se deslocou por causa dos ventos fortes, que não houve vítimas e informou que o problema deve ser resolvido ainda nesta terça-feira.