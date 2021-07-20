Vídeo: após ventos fortes, teto do Álvares Cabral desaba em Vitória

Uma parte do teto do Clube Álvares Cabral, em Vitória, desabou no início da tarde desta terça-feira (20). Em vídeo registrado por um ouvinte da Rádio CBN Vitória é possível notar que a estrutura atingida fica bem perto do estacionamento. Os carros que estavam no local, conforme mostram as imagens, não foram prejudicados.
Por telefone, uma funcionária do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral informou que ninguém ficou ferido. Segundo ela, o desabamento teria sido provocado por ventos fortes entre 14h e 15h de terça-feira.
Os ventos com intensidade acima do normal motivaram alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Marinha. A previsão era de que ventos com até 60 km/h passassem pelo litoral capixaba até o final da manhã desta terça-feira.
A reportagem de A Gazeta demandou oficialmente o clube para confirmar se a ocorrência não deixou funcionários ou sócios feridos. Em resposta à TV Gazeta, a presidência do clube confirmou que a cobertura se deslocou por causa dos ventos fortes, que não houve vítimas e informou que o problema deve ser resolvido ainda nesta terça-feira.
Por volta das 16h, mais de uma hora após o desabamento, o Corpo de Bombeiros afirmou que não havia sido acionado para o caso.