Inmet e Marinha alertam para ventos de até 60 km/h em 19 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros nesta segunda-feira (19). O aviso é válido até as 11h desta terça-feira (20) para 19 cidades do Espírito Santo. Veja a lista:
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Serra
- São Mateus
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Segundo a Marinha do Brasil, a aproximação e a passagem de um sistema frontal, em alto-mar, poderão provocar ventos com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo.
Além do vento forte, também é esperada uma queda na temperatura até as 11h desta terça-feira. O Inmet alerta que o declínio deve ser entre 3 °C e 5 °C.