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Inmet e Marinha alertam para ventos de até 60 km/h em 19 cidades do ES

A maioria dos municípios fica no litoral do Estado. Também é esperado um declínio de temperatura entre 3 °C e 5 °C  até as 11h de terça-feira (20)

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:48

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:48
Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h - Na Praia de Camburi, em Vitória, praticantes de kitesurf aproveitaram o vento forte e se divertiram na tarde deste domingo, (23)
Passagem de um sistema frontal, em alto-mar, poderá provocar ventos com intensidade de até 60 km/h (33 nós) em cidades do ES Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros nesta segunda-feira (19). O aviso é válido até as 11h desta terça-feira (20) para 19 cidades do Espírito Santo. Veja a lista:
  1. Anchieta
  2. Aracruz
  3. Cariacica
  4. Conceição da Barra
  5. Fundão
  6. Guarapari
  7. Iconha
  8. Itapemirim
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Marataízes
  12. Piúma
  13. Presidente Kennedy
  14. Rio Novo do Sul
  15. Serra
  16. São Mateus
  17. Viana
  18. Vila Velha
  19. Vitória
Segundo a Marinha do Brasil, a aproximação e a passagem de um sistema frontal, em alto-mar, poderão provocar ventos com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo.
Além do vento forte, também é esperada uma queda na temperatura até as 11h desta terça-feira. O Inmet alerta que o declínio deve ser entre 3 °C e 5 °C.

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