Vida pessoal e profissional: como encarar 2024 com equilíbrio

- Fortaleça o “eu”, olhando para si, cuidando do corpo, da mente, da saúde, do estudo e do descanso;
- Valorize as conexões a partir de relações com a família, amigos, colegas e a sociedade;
- Se empenhe no trabalho, para poder proporcionar uma vida boa à família e ter um futuro confortável.
- Olhar para dentro de si com muita honestidade;
- Entender os desafios que você está se superando;
- Planejar o futuro tendo em mente que a vida não é dividida em profissional e pessoal, é uma só. Portanto, as afetividades, relacionamentos, cuidado físico, espiritual e emocional devem estar com as metas profissionais.
Serviço
O evento As Três Bases, maior evento de alta performance profissional e pessoal do Estado, retorna em janeiro de 2024. A segunda edição apresenta uma seleção ampliada de conteúdo e uma abordagem renovada, reunindo nove palestrantes renomados em diversas áreas ao longo de mais de 12 horas de imersão.
Idealizado pelos empresários Rogério Salume e Marcelo Braga, essa edição traz novidades significativas, incluindo a participação do investidor e visionário no mercado financeiro, Thiago Nigro, Marcos Piangers, a jornalista Chris Pelajo, o 24⁰ brasileiro a atingir o cume do Monte Everest, Juarez Gustavo, e o fundador da Borracharia do Leandro, considerada a borracharia mais estilosa e inovadora do país, Leandro Freitas.
Quando: 13 de janeiro
Onde: Centro de Convenções de Vitória Horário: das 8h às 20h
Ingressos: novo.astresbases.com.br