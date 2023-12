Vida pessoal e profissional: como encarar 2024 com equilíbrio

Serviço

O evento As Três Bases, maior evento de alta performance profissional e pessoal do Estado, retorna em janeiro de 2024. A segunda edição apresenta uma seleção ampliada de conteúdo e uma abordagem renovada, reunindo nove palestrantes renomados em diversas áreas ao longo de mais de 12 horas de imersão.



Idealizado pelos empresários Rogério Salume e Marcelo Braga, essa edição traz novidades significativas, incluindo a participação do investidor e visionário no mercado financeiro, Thiago Nigro, Marcos Piangers, a jornalista Chris Pelajo, o 24⁰ brasileiro a atingir o cume do Monte Everest, Juarez Gustavo, e o fundador da Borracharia do Leandro, considerada a borracharia mais estilosa e inovadora do país, Leandro Freitas.



Quando: 13 de janeiro

Onde: Centro de Convenções de Vitória Horário: das 8h às 20h

Ingressos: novo.astresbases.com.br