Vida pessoal e profissional: como encarar 2024 com equilíbrio

Profissionais dão dicas de como traçar e alcançar metas no próximo ano Crédito: KieferPix | Shutterstock

O fim de ano é carregado por sentimentos relacionados a encerramento de ciclo, e a chegada de uma nova fase traz expectativas e desejos de realizar o que ainda não foi alcançado. Com 2024 vindo por aí, como se preparar e conseguir concluir metas na vida pessoal e no trabalho?

Em busca de resposta para ajudar os capixabas a terem um ano produtivo, a reportagem de A Gazeta conversou com Rogério Salume, fundador da Wine, e o também empresário Juarez Gustavo, 24º brasileiro a chegar ao cume do Monte Everest, montanha de maior altitude no mundo, encravada no continente asiático.

Para Rogério Salume, a palavra deste início de ano é decisão. “As pessoas ficam esperando cair do céu, alguém resolver o seu projeto, aquilo que você quer fazer, o que você deseja ter ou desejar alcançar, sendo que isso não vai acontecer nunca, depende da sua atitude, ação, de você não ter distrações na vida e focar naquilo que você quer”, argumenta.

Visando a ajudar outras pessoas a conseguirem alcançar suas metas pessoais, o empresário idealizou com outros profissionais o evento As Três Bases, que corresponde a uma tríade de conhecimento voltadas ao eu, às conexões e ao trabalho. Esses elos se ligam uns aos outros e contribuem para deixar o indivíduo mais forte. Para fortalecê-los, ele dá as seguintes dicas:

Fortaleça o “eu”, olhando para si, cuidando do corpo, da mente, da saúde, do estudo e do descanso;

Valorize as conexões a partir de relações com a família, amigos, colegas e a sociedade;

Se empenhe no trabalho, para poder proporcionar uma vida boa à família e ter um futuro confortável.

Juarez Gustavo, por sua vez, diz que esse período é de reflexão. “Olhar para o retrovisor é tão somente para a gente aprender com a experiências, mas a gente tem que direcionar o nosso olhar para frente. Quando a gente fala de objetivos, metas, via de regra, a gente coloca sempre questões muito objetivas à nossa frente e isso é bom. Isso é necessário, toda essa preparação e planejamento nessas questões mais objetivas”, pondera.

O empresário, que já chegou ao cume do Monte Everest, reflete que o ponto mais alto de uma montanha não é lugar de permanência, mas sim de passagem. “A gente quer chegar no cume da montanha, mas precisamos entender a vida como uma sequência de montanhas. Eventualmente, terão cumes que a gente não vai atingir por uma ou outra razão, mas a sequência permanece. É descer, refletir, aprender, mirar e se preparar para a próxima”, reflete. Ele também dá algumas orientações:

Olhar para dentro de si com muita honestidade;

Entender os desafios que você está se superando;

Planejar o futuro tendo em mente que a vida não é dividida em profissional e pessoal, é uma só. Portanto, as afetividades, relacionamentos, cuidado físico, espiritual e emocional devem estar com as metas profissionais.