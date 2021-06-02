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Segunda unidade

Viana vai ganhar nova escola cívico-militar a partir de 2022

A prefeitura fez uma consulta pública, e os moradores de Campo Verde optaram por mudar a atual escola do bairro para o  novo modelo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 jun 2021 às 19:40

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:40

Primeira escola cívico-militar do ES é inaugurada em Viana
Primeira escola cívico-militar de Viana foi inaugurada no ano passado em Vila Bethania Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
Viana vai ganhar nova escola cívico-militar a partir de 2022
Após uma consulta pública, a Prefeitura de Viana decidiu instalar a segunda escola cívico-militar do município. Moradores da região de Campo Verde optaram por transformar a unidade de ensino do bairro, que vai passar a atender os alunos no novo modelo a partir de 2022. 
A escola Professora Divaneta Lessa de Moraes tem hoje 800 estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, público para o qual o formato cívico-militar será desenvolvido.
A modelagem, segundo a assessoria da prefeitura, será semelhante à já adotada na Escola João Natalício Alves Pereira, em Vila Bethania, que aderiu ao modelo no ano passado. Por lá, além da grade curricular comum, com aulas de Língua Portuguesa e Matemática, por exemplo, há conteúdos complementares, a exemplo de cidadania e ética,  ministrados com o apoio de uma parceria feita com a Polícia Militar. 

AUDIÊNCIA 

Em audiência na noite desta terça-feira (1º), a prefeitura promoveu uma votação e a comunidade decidiu pela implantação da escola cívico-militar.  O prefeito Wanderson Bueno destacou que o envolvimento do público é fundamental. 
“Os pais que participaram desta reunião afirmaram que querem seus filhos matriculados neste modelo de escola. Este foi um compromisso que nós fizemos e eu estou aqui para ele seja cumprindo junto à comunidade”, disse o prefeito durante o evento. 
No encontro, também foi assinada a ordem de serviço para a manutenção da infraestrutura da unidade de ensino. O investimento será da ordem de R$ 2,1 milhões, com previsão de 12 meses para a conclusão das obras. Com as intervenções, a escola terá quadra, campo e a primeira piscina semiolímpica de Viana.
Mesmo com o prazo estimado de um ano para finalização da obra, a assessoria da prefeitura afirmou que a previsão é de abrir matrículas já no início de 2022, para atender os alunos no modelo cívico-militar. 

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