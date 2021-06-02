Primeira escola cívico-militar de Viana foi inaugurada no ano passado em Vila Bethania Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Viana vai ganhar nova escola cívico-militar a partir de 2022

Após uma consulta pública, a Prefeitura de Viana decidiu instalar a segunda escola cívico-militar do município. Moradores da região de Campo Verde optaram por transformar a unidade de ensino do bairro, que vai passar a atender os alunos no novo modelo a partir de 2022.

A escola Professora Divaneta Lessa de Moraes tem hoje 800 estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, público para o qual o formato cívico-militar será desenvolvido.

A modelagem, segundo a assessoria da prefeitura, será semelhante à já adotada na Escola João Natalício Alves Pereira , em Vila Bethania, que aderiu ao modelo no ano passado. Por lá, além da grade curricular comum, com aulas de Língua Portuguesa e Matemática, por exemplo, há conteúdos complementares, a exemplo de cidadania e ética, ministrados com o apoio de uma parceria feita com a Polícia Militar.

AUDIÊNCIA

Em audiência na noite desta terça-feira (1º), a prefeitura promoveu uma votação e a comunidade decidiu pela implantação da escola cívico-militar. O prefeito Wanderson Bueno destacou que o envolvimento do público é fundamental.

“Os pais que participaram desta reunião afirmaram que querem seus filhos matriculados neste modelo de escola. Este foi um compromisso que nós fizemos e eu estou aqui para ele seja cumprindo junto à comunidade”, disse o prefeito durante o evento.

No encontro, também foi assinada a ordem de serviço para a manutenção da infraestrutura da unidade de ensino. O investimento será da ordem de R$ 2,1 milhões, com previsão de 12 meses para a conclusão das obras. Com as intervenções, a escola terá quadra, campo e a primeira piscina semiolímpica de Viana.