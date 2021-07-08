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Vacinação

Viana recebe moradores da Grande Vitória para mutirão contra a gripe

No próximo sábado (10), a cidade vai  aplicar  20 mil doses de vacina contra os vírus Influenza em  moradores de toda a Região Metropolitana

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 20:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 jul 2021 às 20:08
Abertura do Projeto de Pesquisa Viana Vacinada. O evento foi aberto pelo governador Renato Casagrande, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, representantes da OMS, Ministério da Saúde, e da Ufes
Depois do projeto Viana Vacinada, contra a Covid-19, o município vai sediar mutirão de vacinação contra a gripe Crédito: Carlos Alberto Silva
Após a ampliação da vacinação contra os vírus Influenza (gripe) para toda a população a partir de seis meses, e não mais limitada a grupos prioritários, o governo do Estado vai promover um mutirão para atender os moradores da Grande Vitória.  Serão 20 mil doses para aplicação em uma ação que será realizada no próximo sábado (10), em Viana.
Viana recebe moradores da Grande Vitória para mutirão contra a gripe
O governador Renato Casagrande, em evento na tarde desta quinta-feira (8), anunciou o mutirão em parceria com a prefeitura, que vai ceder estrutura e equipe, e justificou a concentração apenas em Viana para que os demais municípios da Região Metropolitana fiquem com as equipes focadas na vacinação contra a Covid-19. A cidade anfitriã do mutirão já alcançou a maioria de sua população com o imunizante contra o Sars-Cov-2 no projeto Viana Vacinada.
Segundo informações da prefeitura, a vacinação será realizada nas unidades de saúde de Vila Bethania, Viana-Sede, Jucu, Morada de Bethania, e ainda na Escola Constantino José Vieira e em um drive-thru instalado no estacionamento da empresa Belmok, em Canaã. 
Para se imunizar, o interessado deve agendar a vacinação no site agendamento.viana.es.gov.br. A ação acontece das 8 às 16h.
A campanha de vacinação contra a gripe foi estendida desde a segunda-feira (5), depois que o Ministério da Saúde autorizou os Estados a liberar o uso de doses da reserva técnica pelos municípios. As demais continuam destinadas aos grupos prioritários: idosos, gestantes e puérperas, crianças de seis meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, professores e indígenas. Na próxima semana, o Espírito Santo recebe um reforço de mais 1 milhão de doses para distribuir para todas as cidades. 

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