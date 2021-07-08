Após a ampliação da vacinação contra os vírus Influenza (gripe) para toda a população a partir de seis meses, e não mais limitada a grupos prioritários, o governo do Estado vai promover um mutirão para atender os moradores da Grande Vitória. Serão 20 mil doses para aplicação em uma ação que será realizada no próximo sábado (10), em Viana.
Viana recebe moradores da Grande Vitória para mutirão contra a gripe
O governador Renato Casagrande, em evento na tarde desta quinta-feira (8), anunciou o mutirão em parceria com a prefeitura, que vai ceder estrutura e equipe, e justificou a concentração apenas em Viana para que os demais municípios da Região Metropolitana fiquem com as equipes focadas na vacinação contra a Covid-19. A cidade anfitriã do mutirão já alcançou a maioria de sua população com o imunizante contra o Sars-Cov-2 no projeto Viana Vacinada.
Segundo informações da prefeitura, a vacinação será realizada nas unidades de saúde de Vila Bethania, Viana-Sede, Jucu, Morada de Bethania, e ainda na Escola Constantino José Vieira e em um drive-thru instalado no estacionamento da empresa Belmok, em Canaã.
Para se imunizar, o interessado deve agendar a vacinação no site agendamento.viana.es.gov.br. A ação acontece das 8 às 16h.
A campanha de vacinação contra a gripe foi estendida desde a segunda-feira (5), depois que o Ministério da Saúde autorizou os Estados a liberar o uso de doses da reserva técnica pelos municípios. As demais continuam destinadas aos grupos prioritários: idosos, gestantes e puérperas, crianças de seis meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, professores e indígenas. Na próxima semana, o Espírito Santo recebe um reforço de mais 1 milhão de doses para distribuir para todas as cidades.