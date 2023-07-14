Viaduto, aquaviário e 3ª Ponte: secretário fala de obras na Grande Vitória

Adiada para este mês de julho, a inauguração do viaduto de Carapina será inaugurado no sábado da próxima semana, e, para garantir a conclusão da obra, a partir da próxima terça-feira (18) haverá mudanças no trânsito local.

O retorno para Vitória, localizado em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Os motoristas que necessitam fazer o retorno devem seguir na via marginal da BR-101 e utilizar o retorno próximo ao Bradesco, no cruzamento com a Avenida Carioca.

Outra opção é acessar o atual viaduto de Carapina, seguir pela Rodovia do Contorno e fazer o retorno próximo ao Pavilhão de Carapina, no bairro André Carloni. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), "é importante ressaltar que com a inauguração do viaduto, este se tornará o novo caminho para retorno e acesso a Vitória e bairros da Serra como Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Além disso, na próxima semana, em virtude das intervenções no canteiro central, poderão ocorrer interdições parciais na rodovia e nos acessos", diz.