Viaduto, aquaviário e 3ª Ponte: secretário fala de obras na Grande Vitória

Um dia após o anúncio da inauguração do viaduto de Carapina, na Serra, prevista para o próximo dia 22, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalhou essa e outras obras, como as da Terceira Ponte e de implantação do aquaviário, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN (92,5 FM), na manhã desta sexta-feira (14). Confira abaixo a entrevista na íntegra:
Entrevista com o secretário da Semobi, Fábio Damasceno
Viaduto de Carapina: inauguração em breve
Adiada para este mês de julho, a inauguração do viaduto de Carapina será inaugurado no sábado da próxima semana, e, para garantir a conclusão da obra, a partir da próxima terça-feira (18) haverá mudanças no trânsito local.
O retorno para Vitória, localizado em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Os motoristas que necessitam fazer o retorno devem seguir na via marginal da BR-101 e utilizar o retorno próximo ao Bradesco, no cruzamento com a Avenida Carioca.
Outra opção é acessar o atual viaduto de Carapina, seguir pela Rodovia do Contorno e fazer o retorno próximo ao Pavilhão de Carapina, no bairro André Carloni. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), "é importante ressaltar que com a inauguração do viaduto, este se tornará o novo caminho para retorno e acesso a Vitória e bairros da Serra como Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Além disso, na próxima semana, em virtude das intervenções no canteiro central, poderão ocorrer interdições parciais na rodovia e nos acessos", diz.
3ª Ponte e aquaviário
Em relação à Terceira Ponte, a ciclovia está praticamente pronta, restando apenas implantar a sinalização, mas, para cumprir o cronograma da ampliação de quatro para seis faixas, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que realizava obras somente durante a noite e madrugada, tem realizado intervenções na via também durante o dia nas últimas semanas, com interdições no trânsito.
Sobre o aquaviário, a última a informação da pasta é de que seria entregue em agosto. O prazo de implantação do sistema já foi adiado oito vezes.