Via coberta na Darly Santos deve ser entregue até dezembro em Vila Velha

Construção do acesso também é feita em conjunto com uma nova alça da Darly Santos até a Rodovia do Sol, para que condutores tenham novas opções de trânsito em um novo bairro da região

Obras são realizadas às margens de dois novos prédios residenciais na Rodovia Darly Santos, próximo à Rodovia do Sol, em Vila Velha. (Divulgação / DER-ES)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Planejada para desafogar o trânsito nas rodovias do Sol e Darly Santos, na região do Jockey de Itaparica, em Vila Velha, uma passagem subterrânea está sendo construída na região em conjunto com nova uma alça de acesso entre as duas rodovias. O complexo viário, voltado para acesso a um novo bairro na cidade canela-verde, deve ser entregue até dezembro deste ano, como projeta o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

No final de fevereiro, o viaduto foi interditado para reforma e início das obras elaboradas pela Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, responsável pela construção às margens da Darly Santos, e vistoriadas pelo DER-ES.

No local, são feitos trabalhos para terraplanagem e pavimentação dos novos acessos aos empreendimentos imobiliários do entorno. Ao mesmo tempo, a passagem subterrânea será construída com uma estrutura de concreto armado e pavimentação, além da nova alça de acesso da Darly Santos para a Rodovia do Sol. Para as obras, o investimento é de R$ 8 milhões.

“Se tudo fluir com normalidade, em dezembro nós estaremos entregando uma via subterrânea para melhorar a mobilidade naquela região de bairros como Itaparica e Grande Terra Vermelha. A empresa que construiu as duas torres [residenciais] tem, por obrigação, construir a acessibilidade ao local”, explicou José Eustáquio de Freitas, diretor-geral do DER-ES, em entrevista à Rádio CBN Vitória quando o viaduto foi interditado, ainda em fevereiro.

A via coberta terá sua entrada na Rodovia do Sol, para quem dirige da região central de Vila Velha até um novo bairro atrás dos dois prédios residenciais, batizado de Costa Nova, e bairros adjacentes.

Vale salientar que o longo período de interdição do viaduto, aliado à construção de novos acessos, não significa que a via elevada vai deixar de existir. A interrupção no trânsito foi necessária apenas para garantir a segurança durante a execução das obras.

“O viaduto vai continuar existindo. Ele vai estar sobre essa [nova] passagem lateral e sobre a Rodovia do Sol. E a construção da nova alça parte da Darly Santos para acesso à Rodovia do Sol, no sentido Guarapari”, pontuou Freitas.

As mudanças atuais no trânsito

Com interdição do viaduto, um novo traçado é feito por motoristas na região. (Divulgação / DER-ES)

Para quem está na Rodovia Darly Santos e deseja seguir sentido Itaparica, Centro de Vila Velha, Terceira Ponte e continuar sentido Vitória, antes de chegar ao viaduto interditado deverá acessar a Rua Coronel Otto Neto, que fica atrás do Boulevard Shopping, e acessar a Rodovia do Sol logo em seguida.





Se o condutor estiver na Darly Santos e deseja seguir para Barra do Jucu e Guarapari na Rodovia do Sol, o tráfego permanece sem alteração. Outro sentido que permanece sem alteração é para quem segue de Itaparica e Centro de Vila Velha e que seguir em direção ao bairro Araçás e Darly Santos. Este deve passar em frente ao Boulevard Shopping e seguir a via normalmente como já faz hoje.





Já para os condutores que vêm de Guarapari e Barra do Jucu pela Rodovia do Sol e desejam seguir pela Darly Santos e bairro Araçás devem passar direto pelo entroncamento, andar mais alguns metros à frente, ir até o desvio de giro de quadra construído pela Prefeitura de Vila Velha, onde deverão virar à direita, passar por trás do Dunas Motel, depois virar à esquerda contornando a loja Rio Piscinas, voltar e passar em frente ao Boulevard Shopping novamente e acessar, finalmente, a Darly Santos.



Na região, segundo o DER-ES, placas sinalizam as direções e agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Guarda Civil Municipal de Vila Velha atuam para orientação aos condutores.

