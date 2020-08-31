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Vermes voltam a aparecer nas areias da Praia de Camburi, em Vitória

Vídeo mostra vermes no final da orla, durante a manhã desta segunda-feira (31); Secretaria de Meio Ambiente garante que surgimento é natural e inofensivo

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 20:20
Dois meses depois de aparecerem e chamarem muito a atenção de frequentadores e banhistas da Praia de Camburi, as larvas voltaram a aparecer no local. Em um vídeo gravado na manhã desta segunda-feira (31), é possível ver uma enorme quantidade dos vermes na areia da praia, em um trecho próximo ao Atlântica Parque.
O registro foi feito pela confeiteira Mayra Pereira Cabral, de 30 anos. Moradora da região de Goiabeiras, também em Vitória, ela foi passear de bicicleta com o filho na orla e os dois resolveram dar uma volta na areia. Foi nesse momento que o menino viu as larvas e os dois fizeram o vídeo.
"Eram muitas (larvas), naquele trecho atrás do Atlântica Parque, principalmente na parte em que a areia está molhada. Meu filho queria entrar na água, mas eu não deixei"
Mayra Pereira Cabral - Confeiteira
Mas será que esses bichos são as poliquetas, que apareceram há cerca de dois meses no mesmo local? A reportagem entrou em contato com a Prefeitura da Capital que por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente confirmou que sim, são os mesmos animais observados em junho.
Vermes aquáticos voltam a aparecer na praia de Camburi, em Vitória
Vermes aquáticos voltam a aparecer na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução
Desta vez, o surgimento das larvas teria sido motivado pela grande agitação do mar na última semana e condições favoráveis para a sua reprodução, que não foram esclarecidas pela pasta. O aparecimento desses anelídeos marinhos é natural e está sendo acompanhado por biólogos, oceanógrafos e engenheiros ambientais, garantiu.
"As poliquetas vivem no fundo do mar, são inofensivas aos seres humanos e servem de alimentos para boa parte da fauna marinha"
Secretaria de Meio Ambiente de Vitória - Por meio de nota
Já em junho, o secretário Ademir Filho explicou que os vermes surgiram na Praia da Camburi por causa de um fenômeno chamado Maré de Sizígia. Um alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua, no qual há alterações maiores na maré. No período entre os picos de maré baixa e alta, a fauna marinha acaba exposta, esclareceu.
Na ocasião, ele também detalhou que as poliquetas são parte importante da cadeia alimentar dos peixes, das arraias e até dos pássaros, quando ficam expostas na areia, como aconteceu nessa segunda-feira (31).

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