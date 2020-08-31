Vermes voltam a aparecer nas areias da Praia de Camburi, em Vitória

Dois meses depois de aparecerem e chamarem muito a atenção de frequentadores e banhistas da Praia de Camburi, as larvas voltaram a aparecer no local. Em um vídeo gravado na manhã desta segunda-feira (31), é possível ver uma enorme quantidade dos vermes na areia da praia, em um trecho próximo ao Atlântica Parque.
O registro foi feito pela confeiteira Mayra Pereira Cabral, de 30 anos. Moradora da região de Goiabeiras, também em Vitória, ela foi passear de bicicleta com o filho na orla e os dois resolveram dar uma volta na areia. Foi nesse momento que o menino viu as larvas e os dois fizeram o vídeo.
"Eram muitas (larvas), naquele trecho atrás do Atlântica Parque, principalmente na parte em que a areia está molhada. Meu filho queria entrar na água, mas eu não deixei"
Mas será que esses bichos são as poliquetas, que apareceram há cerca de dois meses no mesmo local? A reportagem entrou em contato com a Prefeitura da Capital que por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente confirmou que sim, são os mesmos animais observados em junho.
Desta vez, o surgimento das larvas teria sido motivado pela grande agitação do mar na última semana e condições favoráveis para a sua reprodução, que não foram esclarecidas pela pasta. O aparecimento desses anelídeos marinhos é natural e está sendo acompanhado por biólogos, oceanógrafos e engenheiros ambientais, garantiu.
"As poliquetas vivem no fundo do mar, são inofensivas aos seres humanos e servem de alimentos para boa parte da fauna marinha"
Já em junho, o secretário Ademir Filho explicou que os vermes surgiram na Praia da Camburi por causa de um fenômeno chamado Maré de Sizígia. Um alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua, no qual há alterações maiores na maré. No período entre os picos de maré baixa e alta, a fauna marinha acaba exposta, esclareceu.
Na ocasião, ele também detalhou que as poliquetas são parte importante da cadeia alimentar dos peixes, das arraias e até dos pássaros, quando ficam expostas na areia, como aconteceu nessa segunda-feira (31).