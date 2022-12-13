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Prejuízo

Vendaval destelha Fábrica de Pios em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o administrador e artesão da fábrica, Fábio Coelho, a empresa teve que ficar sem funcionar na manhã desta terça (13) para organizar os estragos

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 18:50

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 dez 2022 às 18:50
O temporal que causou estragos na noite dessa segunda-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, destruiu o telhado da Fábrica de Pios, que fica no bairro Ilha da Luz, após um vendaval derrubar galhos de uma árvore e danificar o local.
Vendaval destrói telhado da Fábrica de Pios em Cachoeiro
O telhado da Fábrica de Pios ficou danificado devido aos fortes ventos que atingiran Cachoeiro Crédito: Reprodução / Instagram @piosmauriliocoelho
A rede social da fábrica divulgou, nesta terça-feira (13), imagens da situação e disse que está tentando se organizar diante do caos. “Graças a Deus, ninguém se feriu”, destacou.
Segundo o administrador e artesão do local, Fábio Coelho, somente a estrutura do telhado ficou prejudicada. Nesta manhã, a empresa teve que ficar sem funcionar para organizar os estragos.

Tradição

A Fábrica de Pios é considerada a única produção do instrumento musical na América Latina. A empresa foi erguida pela família Coelho há mais de 100 anos. Antes utilizados para caça, hoje os pios cumprem a função de preservação da natureza e da história e cultura cachoeirense.
Os pios são instrumentos musicais que reproduzem os sons das aves. Feitos à mão, eles são esculpidos, um a um, em diferentes tipos de madeira. “Na terra onde nasceu o rei Roberto Carlos, meu bisavô Maurílio Coelho produziu música bem antes, mas de outra forma, através do canto dos pios. Desde 1903, mesmo ano que chegou a energia elétrica na cidade (Cachoeiro foi a primeira cidade do Espírito Santo a receber energia elétrica)”, contou Fábio Coelho.
Atualmente, a fábrica produz mais de 40 modelos de pios diferentes. “Nós utilizamos madeiras de reutilização e o tempo pra confecção de um pio pode variar de 20 minutos a 1h30 de acordo com o modelo, mas trabalhamos por peças pra otimizar o tempo de produção. Apesar de termos um padrão de experiência, graças à tradição da nossa família cada pio é único, é muito intuitiva ainda a construção de um”, disse Coelho.

Danos anteriores

O prejuízo provocado pelas rajadas não é o primeiro da fábrica neste sentido. Em janeiro de 2020, as chuvas que assolaram a região Sul do Estado naquele período, praticamente inviabilizaram a Fábrica de Pios. A enxurrada levou muita lama e dejetos para o interior da fábrica e a produção ficou suspensa por semanas. 

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