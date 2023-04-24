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Mercado publicitário

Vem aí o 31° Recall de Marcas; lançamento acontece nesta terça (25)

O levantamento, com a chancela da Futura Inteligência, realizou 1.600 entrevistas na Grande Vitória. A pesquisa envolve a percepção dos capixabas em 84 segmentos.
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

24 abr 2023 às 16:06

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 16:06

30º Recall de Marcas Rede Gazeta
Marcas vencedoras do 30º Recall de Marcas Crédito: Carlos Alberto Silva
As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2023 serão anunciadas no lançamento do 31° Recall de Marcas. O evento, exclusivo para convidados, vai reunir o mercado publicitário capixaba nesta terça-feira (25), às 8h30, no auditório da Rede Gazeta, onde serão apresentados os resultados da pesquisa.
O Recall é uma pesquisa consolidada no mercado capixaba e serve de parâmetro para que empresas, órgãos e instituições entendam como se fixaram na memória do público. A pergunta que norteia o estudo é: "Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?".
O levantamento, com a chancela da Futura Inteligência, realizou 1.600 entrevistas na Grande Vitória. A pesquisa envolve a percepção dos capixabas em 84 segmentos.
O evento também contará com uma palestra enriquecedora para o mercado, conduzida por Cláudio Rabelo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda na UFES. O tema será “A estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis", título do último livro lançado pelo professor, que está entre os mais vendidos na categoria “Negócios” do PublishNews.
Cláudio Rabelo é professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UFES Crédito: Divulgação
“O café parece algo simples, mas é um commodity que movimenta um complexo mercado global; desperta a atenção; é multissensorial; é versátil nas entregas e geralmente reúne pessoas em torno dele. Essas características ajudam a explicar os principais elementos da publicidade, como marketing, branding, user experience e estratégias de growth”, explica.

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