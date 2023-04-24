Vem aí o 31° Recall de Marcas; lançamento acontece nesta terça (25)

Marcas vencedoras do 30º Recall de Marcas Crédito: Carlos Alberto Silva

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2023 serão anunciadas no lançamento do 31° Recall de Marcas. O evento, exclusivo para convidados, vai reunir o mercado publicitário capixaba nesta terça-feira (25), às 8h30, no auditório da Rede Gazeta, onde serão apresentados os resultados da pesquisa.

O Recall é uma pesquisa consolidada no mercado capixaba e serve de parâmetro para que empresas, órgãos e instituições entendam como se fixaram na memória do público. A pergunta que norteia o estudo é: "Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?".

O levantamento, com a chancela da Futura Inteligência, realizou 1.600 entrevistas na Grande Vitória. A pesquisa envolve a percepção dos capixabas em 84 segmentos.

O evento também contará com uma palestra enriquecedora para o mercado, conduzida por Cláudio Rabelo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda na UFES. O tema será “A estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis", título do último livro lançado pelo professor, que está entre os mais vendidos na categoria “Negócios” do PublishNews.

Cláudio Rabelo é professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UFES Crédito: Divulgação