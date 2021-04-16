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Veja onde conseguir mudas de plantas de graça na Grande Vitória

Se você também virou pai ou mãe de planta e está sempre atrás de uma mudinha nova, é bom saber: alguns municípios da Grande Vitória fazem doação de mudas

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 08:49

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

16 abr 2021 às 08:49
Viveiro no município de Vila Velha tem mais de 30 espécies disponíveis para doação
Viveiro no município de Vila Velha tem mais de 30 espécies disponíveis para doação Crédito: Letícia Siqueira / PMVV
Desde que a pandemia começou, muita gente passou a apostar nas plantas como uma forma de trazer mais beleza e alegria para dentro de casa. Há quem tenha, inclusive, transformado o cuidado com as plantinhas em uma espécie de passatempo nesse período tão difícil. Se você também virou pai ou mãe de planta e está sempre atrás de uma mudinha nova, é bom saber: alguns municípios da Grande Vitória fazem doação de mudas. 
Em Vila Velha, o morador pode ir até o viveiro municipal, no bairro Vila Guaranhuns, e escolher até três mudas para levar para casa.  Mais de 30 espécies de plantas de pequeno e médio porte são cultivadas no local. Mas antes de ganhar as plantinhas, é preciso preencher um cadastro. Não esqueça de levar um documento com foto.
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De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o viveiro funciona desde 2019. No entanto, a procura não tem sido grande pois as pessoas ainda conhecem pouco o local. Entre as mudas mais procuradas estão: Pata de Vaca, Aroeira e Ipês. Mais de 5 mil mudas de plantas e de árvores são produzidas por mês.
“Toda produção do espaço contribui com o município na revitalização e arborização de praças, parques, escolas, canteiros e jardins comunitários”, completa o secretário de Serviços Urbanos, Anadelso Pereira. 
Viveiro no município de Vila Velha tem mais de 30 espécies disponíveis para doação
Viveiro no município de Vila Velha produz mis de 5 mil mudas por mês Crédito: Letícia Siqueira / PMVV

SERRA

Na Serra, a prefeitura fornece mudas de plantas aos moradores há mais de 30 anos. As mudas para doação estão disponíveis no Parque da Cidade, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, sempre às terças-feiras; e no Jardim Botânico, em Serra Sede, de segunda a sexta-feira. A prefeitura dispõe de cerca de  40 mil mudas de espécies variadas.
Para conseguir as mudas, o morador precisa levar uma foto do terreno em que elas serão plantadas para que os técnicos da prefeitura orientem sobre as melhores plantas. De acordo com a prefeitura do município, são cerca de 40 mil mudas de espécies variadas.
Por causa da pandemia, o serviço está suspenso. O Parque da Cidade, por exemplo, está fechado. 

CARIACICA

Em Cariacica, o viveiro de mudas fica no bairro Santo Antônio, onde são cultivadas, em média, sete mil mudas, divididas entre espécies ornamentais e nativas. No entanto, a doação de mudas é destinada à arborização urbana.

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"Munícipes podem solicitar até seis mudas de espécies arbóreas no viveiro de mudas da Prefeitura para plantio em vias públicas", informou o município por nota.
O viveiro de mudas funciona de segunda a sexta-feira. Visitas devem ser previamente agendadas pelo telefone (27) 3354-5403.

VITÓRIA

Em Vitória, o município não faz doação de plantas aos moradores. As mudas são destinadas ao reflorestamento e ao plantio de novas árvores na cidade. "A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informa que dispõe de dois viveiros para reposição e plantio de árvores no munícipio. As mudas também são utilizadas em ações educativas", informou a prefeitura por nota.

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Correção

19/04/2021 - 1:06
Versão inicial da matéria trazia, erroneamente, a informação de que a Prefeitura da Serra disponibiliza mudas de cerca de 40 mil espécies diferentes. A prefeitura esclarece que, na verdade, possui atualmente cerca de 40 mil mudas de espécies variadas. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada. 

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