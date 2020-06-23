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Vida longa ao verde

Como fazer flores e plantas durarem mais tempo

É indiscutível que flores alegram qualquer ambiente e que as plantinhas ocupam um lugar mais que especial na decoração dos espaços, mas alguns cuidados são essenciais para garantir que elas sejam aproveitadas ao máximo

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 15:28
Mulher cuidando de plantas
Trocar a água das flores todos os dias e escolher plantas que combinem com o ambiente da sua casa estão entre as dicas Crédito: Freepik
Enviar flores ainda é uma das formas mais tradicionais e graciosas de presentear e muita gente ama recebê-las. Além disso, nos resultados de buscas rápidas por inspirações de decoração, as imagens quase sempre contam com uma plantinha no ambiente. Para completar, desde o início da quarentena, a busca por plantas pra cuidar em casa aumentou significativamente, há quem até converse com as verdinhas pra driblar a solidão do isolamento.
Apesar de elas serem uma paixão quase unânime, muita gente, ao receber flores e plantas, não sabe como proceder para que elas demorem mais a ficarem murchas. Pra ajudar os apaixonados a ficar o máximo de tempo com essas belezinhas, algumas dicas são fundamentais.
Ramon Cossuol é jardinista e personal garden em @meninododedoverd e  atua profissionalmente com plantas há 6 anos. O profissional explica que algumas técnicas podem ajudar a garantir máxima durabilidade de algumas espécies. Para flores cortadas (como as  de um buquê) durarem mais tempo, a dica é trocar a água do vaso diariamente e cortar um centímetro da haste, parte que fica na água, todos os dias, orienta.

Escolha da espécie

"É preciso considerar a luminosidade, a temperatura e todos os aspectos do ambiente que podem interferir no tempo de vida da planta"
Ramon Cussuol - Jardinista e Personal Garden
No caso das plantinhas que são adquiridas em vasos ou caqueiros, alguns cuidados também são necessários. A principal dica é pesquisar sobre a espécie da planta e optar por uma que goste das condições do espaço que você pretende colocá-la. É preciso considerar a luminosidade, a temperatura e todos os aspectos do ambiente que podem interferir no tempo de vida da planta, pesquisando você saberá também a forma correta de cuidado de acordo com a espécie escolhida, garante Ramon.
Outra dica importante é adquirir uma verdinha de boa procedência e, antes de levar para casa, verificar se ela está livre de pragas, como pulgões e outros bichinhos que podem prejudicar outras plantas que já existem no ambiente, complementa.
Dica extra: segundo o profissional, a rega de plantas não tem regras. O período de rega varia de acordo com o clima e as condições do ambiente. A orientação é sempre afundar a ponta do dedo no solo e verificar a umidade, avaliar se precisa mesmo ser regado ou não.

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