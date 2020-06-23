Como fazer flores e plantas durarem mais tempo

Enviar flores ainda é uma das formas mais tradicionais e graciosas de presentear e muita gente ama recebê-las. Além disso, nos resultados de buscas rápidas por inspirações de decoração, as imagens quase sempre contam com uma plantinha no ambiente. Para completar, desde o início da quarentena, a busca por plantas pra cuidar em casa aumentou significativamente, há quem até converse com as verdinhas pra driblar a solidão do isolamento.
Apesar de elas serem uma paixão quase unânime, muita gente, ao receber flores e plantas, não sabe como proceder para que elas demorem mais a ficarem murchas. Pra ajudar os apaixonados a ficar o máximo de tempo com essas belezinhas, algumas dicas são fundamentais.
Ramon Cossuol é jardinista e personal garden em @meninododedoverd e atua profissionalmente com plantas há 6 anos. O profissional explica que algumas técnicas podem ajudar a garantir máxima durabilidade de algumas espécies. Para flores cortadas (como as de um buquê) durarem mais tempo, a dica é trocar a água do vaso diariamente e cortar um centímetro da haste, parte que fica na água, todos os dias, orienta.
Escolha da espécie
"É preciso considerar a luminosidade, a temperatura e todos os aspectos do ambiente que podem interferir no tempo de vida da planta"
No caso das plantinhas que são adquiridas em vasos ou caqueiros, alguns cuidados também são necessários. A principal dica é pesquisar sobre a espécie da planta e optar por uma que goste das condições do espaço que você pretende colocá-la. É preciso considerar a luminosidade, a temperatura e todos os aspectos do ambiente que podem interferir no tempo de vida da planta, pesquisando você saberá também a forma correta de cuidado de acordo com a espécie escolhida, garante Ramon.
Outra dica importante é adquirir uma verdinha de boa procedência e, antes de levar para casa, verificar se ela está livre de pragas, como pulgões e outros bichinhos que podem prejudicar outras plantas que já existem no ambiente, complementa.
Dica extra: segundo o profissional, a rega de plantas não tem regras. O período de rega varia de acordo com o clima e as condições do ambiente. A orientação é sempre afundar a ponta do dedo no solo e verificar a umidade, avaliar se precisa mesmo ser regado ou não.