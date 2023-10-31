Veja o que funciona no feriado de Finados na Grande Vitória

Lojas do Shopping Vitória abrirão as portas após às 14h Crédito: Divulgação

Na próxima quinta-feira (2), será comemorado o Dia de Finados, importante celebração para homenagear aqueles que já morreram. Por conta disso, o funcionamento de comércios, shoppings, supermercados, serviços públicos e agências bancárias sofrerão alterações.

A Gazeta realizou um levantamento na Para ajudar com essas informações,realizou um levantamento na Grande Vitória . Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: das 14h às 21h, mas facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11 às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14 às 21h, mas facultativo das 12h às 14h;

Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões;

Padaria: 7h às 21h;

Academia: 8h às 17h.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 12h às 21h, mas facultativo de 12h às 13h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 22h, mas facultativo das 11h às 13h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Praia da Costa



Lojas e quiosques: 14h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h);

Alimentação: 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Montserrat



Lojas e quiosques: 13h às 21h (abertura facultativa entre 12h e 13h)

Alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme programação do Cinesercla

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;

Supermercado: 08h às 21h.

Masterplace Mall

Lojas: abertura facultativa das 9h às 18h;

Praça de alimentação: abertura facultativa das 10 às 18h;

Academia: das 8h às 17h;

Hipermercado: 7h30 às 18h.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que a abertura das lojas no Dia de Finados deverá ser das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre o funcionamento dos supermercados nos feriados, vale o que estiver estabelecido no acordo.

Carone

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Perim

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Todas as lojas irão funcionar de 8h às 18h, exceto:

ExtraCenter Guarapari: 8h às 20h

Praia do Morro: 7h às 20h

Boulevard: 10h às 21h

Plaza: 8h às 19h

A reportagem tentou contato com a rede de supermercados BH, mas não obteve retorno até a publicação.

Comércio de rua

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), o horário de abertura é sempre definido pelas empresas.

No polo da Glória, em Vila Velha, as lojas ficarão fechadas.

Polo de Modas da Glória: lojas estarão fechadas no feriado nacional Crédito: Ricardo Medeiros

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado. Já na sexta-feira, 3 de novembro, o atendimento ao público nas agências será feito normalmente, segundo um comunicado da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em todos os dias, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para a realização de transferências e pagamento de contas.

Correios

Em razão do feriado nacional, as agências dos Correios não funcionarão no dia 2 de novembro. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, por meio do Chat ou o Fale Conosco ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100. O atendimento nas agências e na CAC voltarão à normalidade no próximo dia útil, sexta-feira (3).

Escolas estaduais

De acordo com o calendário letivo, não haverá aula na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), em função do feriado de Finados e Recesso Escolar, respectivamente.

Prefeituras

Vitória

A Prefeitura de Vitória decretou ponto facultativo na quinta-feira (2). Os serviços essenciais funcionarão normalmente.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h. A vacinação acontece na quinta-feira (2) e sexta-feira (3), das 8h às 15h, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio.

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

Não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 2 e 3 de novembro. Atenção Psicossocial

A Guarda Civil Municipal de Vitória vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Administração (Semad), informou que na quinta-feira (2), feriado de Finados, apenas os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação, funcionarão normalmente. Não haverá ponto facultativo na sexta-feira (3).

Cariacica

Na quinta (2) e na sexta-feira (3), foi decretado ponto facultativo na Administração Municipal de Cariacica. Por isso, não haverá expediente nas repartições públicas e nas unidades de ensino de educação infantil e fundamental da rede municipal. Os serviços essenciais vão funcionar normalmente nos dois dias.

PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Cemitérios - 7h às 17 horas;

Serra

Na quinta-feira (2) e na sexta (3), também foi decretado ponto facultativo na Serra. Em função disso, não haverá expediente na administração e aulas nas escolas. Nos dois dias, os serviços essenciais estarão mantidos no município.

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h

Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814

Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h)

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar

Viana

Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal nos dias 2 e 3 de novembro, devido a um ponto facultativo. Sendo assim, o município terá um feriado prolongado. Somente os serviços essenciais estarão funcionando.