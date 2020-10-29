Dia de Finados: veja regras para visitar cemitérios na Grande Vitória

Cemitério de Maruípe em Vitória, vai abrir de 8h às 17h no Dia de Finados Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2). Seguindo as orientações de prevenção ao Viana, Vila Velha e As prefeituras da Grande Vitória definiram as regras de visitação aos cemitérios municipais no. Seguindo as orientações de prevenção ao coronavírus , é obrigatório o uso de máscaras nos locais. Em Cariacica Vitória , as administrações recomendam que pessoas do grupo de risco visitem e façam orações e homenagens em dias alternativos ao feriado para evitar aglomerações. Na Serra , a Guarda Municipal vai orientar os visitantes.

Em Vitória, os dois cemitérios públicos da cidade  em Santo Antônio e Maruípe  estarão abertos das 8h às 17h no Dia de Finados. Para que pessoas do grupo de risco não fiquem mais expostas ao vírus, a prefeitura recomenda a visitação nos dias alternativos a data. Os cemitérios foram abertos normalmente, nesse mesmo horário, na sexta-feira, sábado e no domingo para propiciar mais dias de visita e evitar aglomerações.

Além da obrigação do uso de máscaras e da orientação de se evitar aglomerações, serão disponibilizados equipamentos para dispensar álcool em gel e sabão para a higienização das mãos nos banheiros e nas capelas. Também serão designadas equipes para orientar e organizar os vendedores que ficam ao redor dos cemitérios nesses dias.

Em Vila Velha, os seis cemitérios municipais  no Centro, Santa Inês, Morro da Lagoa (Ponta da Fruta), Ponta da Fruta, Barra do Jucu e Alvorada  também estarão abertos no dia de finados, das 7h às 17h. Assim como em Vitória, a administração canela-verde recomenda que pessoas do grupo de risco façam a visitação em dias alternativos ao de Finados. As pessoas deverão comparecer usando máscaras e evitar aglomerações, destacou em nota.

Além disso, banheiros portáteis serão instalados em todos os cemitérios. A prefeitura destacou ainda que os vendedores ambulantes poderão trabalhar desde que estejam autorizados pelo município e nos locais determinados pela fiscalização. Equipes de fiscais estarão de plantão no dia percorrendo todos os cemitérios públicos, completou.

Em Cariacica, os oito cemitérios administrados pela Prefeitura  em Aparecida, Oriente, Cruzeiro do Sul, Alto Lage, Nova Rosa da Penha, Cariacica Sede, Novo Brasil e o São Francisco de Assis  também abrem normalmente nesta segunda-feira de Finados, das 7h às 17h. A administração cariaciquense recomenda, assim como Vitória e Vila Velha, que pessoas do grupo de risco e com dificuldade de locomoção prefiram visitar os túmulos em outros dias.

A prefeitura também destacou a necessidade de se respeitar as medidas de combate à Covid-19. Vale destacar que as medidas de prevenção recomendadas são: uso de máscara, higienização das mãos com álcool 70% ou álcool gel, evitar aglomerações e procurar respeitar o distanciamento de, no mínimo, um metro e meio a 2 metros, entre as pessoas, informou, em nota.

Pias serão instaladas nos locais para que os visitantes possam higienizar as mãos. Equipes da Defesa Civil também estarão nos cemitérios orientando as pessoas.

Cemitério São Jorge, no bairro Oriente, vai funcionar de 7h às 17h na segunda-feira (02) Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

Na Serra, os seis cemitérios municipais  em Carapina Grande, Jacaraípe, Nova Almeida, Pitanga, Santo Antônio (Serra-Sede) e São Domingos  também vão funcionar normalmente no Dia de Finados, seguindo as orientações de combate à Covid-19. Nestes locais, pessoas sem máscara não poderão entrar e serão disponibilizados dispensers de álcool em gel na entrada dos locais. A Guarda Municipal também vai atuar nos cemitérios para evitar aglomerações.

Além de todas essas medidas sanitárias, também iremos disponibilizar equipes de apoio da prefeitura nos cemitérios, para dar orientações aos visitantes em relação ao fluxo e ao cumprimento de normas de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Pedimos a compreensão e a paciência dos moradores, no que se diz respeito ao cumprimento desses critérios, destacou o secretário de Serviços da Serra, Edmo Pires, em nota enviada pela Prefeitura.

Já em Viana o horário de funcionamento dos cemitérios da cidade (Viana Sede, Araçatiba, Vila Bethânia, Eldourado e no cemitério vertical em Nova Bethânia) no Dia de Finados será das 08h às 17 horas. A prefeitura orienta ainda para que quem for visitar use máscaras e mantenha o distanciamento social mínima de 1,5 metro.