Cachoeiro divulga regras para visitação aos cemitérios no Dia de Finados Crédito: Marcia Leal/PMCI

Segundo a prefeitura , não será permitida a permanência de pessoas sem máscara facial nos cemitérios e deverá ser cumprido o distanciamento social de, pelo menos, 1,5 metro, além da obrigatoriedade de higienização das mãos com álcool 70%, sendo que cada visitante ficará responsável por levar o produto para uso pessoal.

Outra recomendação é que idosos e pessoas com comorbidades façam a visitação, preferencialmente, no horário das 7h às 10h.

A prefeitura informou ainda que não será permitida, nas imediações dos cemitérios, a instalação de quiosques ou barracas para comercialização de alimentos entre sábado (31) e a próxima segunda-feira (2). Entretanto, a venda de água, flores, velas e demais artigos que tenham relação com o Dia de Finados está permitida.

Para quem for fazer algum serviço nos túmulos, como pintura, obra nova, reforma ou adequação, o prazo é até esta quarta-feira (28). Já quem for apenas limpar, pode concluir o serviço até o próximo sábado (31).