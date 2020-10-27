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Por causa da pandemia

Cachoeiro divulga regras para visitação aos cemitérios no Dia de Finados

As mudanças foram definidas para evitar a proliferação da Covid-19. A recomendação é que idosos e pessoas com comorbidades compareçam no horário das 7h às 10h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 17:55

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:55

As mudanças foram definidas para evitar a proliferação da Covid-19. Idosos e pessoas com comorbidades são recomendados a visitar, preferencialmente, das 7h às 10h.
Cachoeiro divulga regras para visitação aos cemitérios no Dia de Finados Crédito: Marcia Leal/PMCI
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou nesta terça-feira (27), as regras e recomendações para visitação aos cemitérios no município, no Dia de Finados, próxima segunda-feira (02). As medidas foram tomadas por causa da pandemia de Covid-19.
Segundo a prefeitura, não será permitida a permanência de pessoas sem máscara facial nos cemitérios e deverá ser cumprido o distanciamento social de, pelo menos, 1,5 metro, além da obrigatoriedade de higienização das mãos com álcool 70%, sendo que cada visitante ficará responsável por levar o produto para uso pessoal.
Outra recomendação é que idosos e pessoas com comorbidades façam a visitação, preferencialmente, no horário das 7h às 10h.
A prefeitura informou ainda que não será permitida, nas imediações dos cemitérios, a instalação de quiosques ou barracas para comercialização de alimentos entre sábado (31) e a próxima segunda-feira (2). Entretanto, a venda de água, flores, velas e demais artigos que tenham relação com o Dia de Finados está permitida.
Para quem for fazer algum serviço nos túmulos, como pintura, obra nova, reforma ou adequação, o prazo é até esta quarta-feira (28). Já quem for apenas limpar, pode concluir o serviço até o próximo sábado (31).
A prefeitura está trabalhando na limpeza, capina e pintura dos oitos cemitérios municipais, sendo três na sede e cinco no distritos.

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