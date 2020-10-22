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Em novembro

Cachoeiro vai leiloar sucatas de carros, máquinas e equipamentos

De acordo com a prefeitura, são 38 lotes ao todo, com valores iniciais que variam entre R$ 300 e R$ 16,8 mil. Os bens que serão leiloados estão armazenados em local no bairro São Geraldo e poderão ser conferidos presencialmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 11:46

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:46

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, divulgou nesta quinta-feira (22) que vai leiloar bens móveis da administração municipal que estão em desuso ou são considerados inservíveis e de recuperação antieconômica.
O leilão será realizando no próximo dia 4 de novembro, às 9h30, por meio do site www.vitoriabid.com.br. De acordo com a prefeitura, são 38 lotes ao todo, com valores iniciais que variam entre R$ 300 e R$ 16,8 mil. Entre os itens que serão leiloados estão carros, máquinas e sucatas de materiais e equipamentos diversos.
Todo o material está estão armazenados no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo, e, segundo a prefeitura, poderão ser conferidos presencialmente entre 28 de outubro e 4 de novembro (exceto no fim de semana), das 12h às 16h. Para isso, é necessário agendar a visita e se dirigir ao local com máscara facial.
A lista completa, junto ao edital do leilão, pode ser conferida em www.cachoeiro.es.gov.br/editais. Para participar do leilão é necessário se cadastrar no site com antecedência mínima de 48 horas.

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