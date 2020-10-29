Por causa da Covid, Vila Velha pede que população evite cemitério em Finados

Cemitério de Santa Inês, um dos seis que são públicos em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima/PMVV

A pandemia do novo coronavírus deve atrapalhar um dos ritos cristãos mais antigos: a tradicional visita de parentes e amigos aos seus entes queridos sepultados nos cemitérios no Dia de Finados. Por causa da Covid , a Prefeitura de Vila Velha, por exemplo, está recomendando que se evite a ida aos cemitérios para evitar aglomerações.

"Algumas igrejas estão orientando que se faça orações em casa e que, como forma de lembrança, se plantem árvores ou flores. Para quem insiste em visitar os cemitérios, é interessante que não vá toda a família no mesmo momento, para evitar as aglomerações", alerta Marizete de Oliveira Silva, secretária municipal de Serviços Urbanos (Semsu) da PMVV

Para quem prefere manter a tradição, mesmo com o perigo que representa, a prefeitura informa que os seis cemitérios públicos da cidade estarão de portas abertas na próxima segunda-feira (2), Dia de Finados, das 7h às 17h. Mas alguns protocolos serão adotados para que o distanciamento e a higienização sejam assegurados.

Pias e banheiros portáteis, além de tendas para proteção estarão disponíveis para os visitantes. E para entrar nos cemitérios, as pessoas deverão utilizar máscara e evitar aglomerações, respeitando o distanciamento de, no mínimo, 1,5m entre as pessoas.

Para pessoas de grupo de risco, como os idosos, a recomendação é que visitem os cemitérios neste sábado (31) ou no domingo (1º), portando álcool em gel e respeitando o distanciamento entre as pessoas, dentre outras medidas de segurança.

A prefeitura reforçou a manutenção dos locais com equipes da Semsu, com funcionários responsáveis pela pintura de muros e capelas, raspagem, capina, varrição e podas de árvores.