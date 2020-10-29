Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Por causa da Covid, Vila Velha pede que população evite cemitério em Finados

Prefeitura pede que pessoas de risco antecipe visitas para sábado ou domingo

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cemitério de Santa Inês, um dos seis que são públicos em Vila Velha
Cemitério de Santa Inês, um dos seis que são públicos em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima/PMVV
A pandemia do novo coronavírus deve atrapalhar um dos ritos cristãos mais antigos: a tradicional visita de parentes e amigos aos seus entes queridos sepultados nos cemitérios no Dia de Finados. Por causa da Covid, a Prefeitura de Vila Velha, por exemplo, está recomendando que se evite a ida aos cemitérios para evitar aglomerações.
"Algumas igrejas estão orientando que se faça orações em casa e que, como forma de lembrança, se plantem árvores ou flores. Para quem insiste em visitar os cemitérios, é interessante que não vá toda a família no mesmo momento, para evitar as aglomerações", alerta Marizete de Oliveira Silva, secretária municipal de Serviços Urbanos (Semsu) da PMVV.
Para quem prefere manter a tradição, mesmo com o perigo que representa, a prefeitura informa que os seis cemitérios públicos da cidade estarão de portas abertas na próxima segunda-feira (2), Dia de Finados, das 7h às 17h. Mas alguns protocolos serão adotados para que o distanciamento e a higienização sejam assegurados.
Pias e banheiros portáteis, além de tendas para proteção estarão disponíveis para os visitantes. E para entrar nos cemitérios, as pessoas deverão utilizar máscara e evitar aglomerações, respeitando o distanciamento de, no mínimo, 1,5m entre as pessoas.
Para pessoas de grupo de risco, como os idosos, a recomendação é que visitem os cemitérios neste sábado (31) ou no domingo (1º), portando álcool em gel e respeitando o distanciamento entre as pessoas, dentre outras medidas de segurança.

Veja Também

A lenda da serpente que assombra cemitério de Águia Branca, no ES

Cemitério vertical de Viana é batizado com o nome do falecido que o “inaugurou”

A prefeitura reforçou a manutenção dos locais com equipes da Semsu, com funcionários responsáveis pela pintura de muros e capelas, raspagem, capina, varrição e podas de árvores.
Os cemitérios públicos de Vila Velha estão localizados no Centro, Santa Inês, Alvorada (Bosque), Barra do Jucu e dois na Ponta da Fruta (Morro da Lagoa e Avenida da Praia).

Veja Também

Criado em cemitério, coveiro do ES tem medo do coronavírus: "Não imaginava uma situação dessa"

Prefeitura da Serra é condenada pelo sumiço de restos mortais em cemitério

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados