Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cardápio variado

Onde comer no feriado de Finados na Capital e nas montanhas do ES

Reunimos mais de 20 opções de restaurantes abertos neste dia 2 de novembro, para almoço e jantar. Casas de cozinha italiana, capixaba e grega estão na lista

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Risoto de camarão, limão siciliano, tomate e rúcula do Oriundi, aberto nesta segunda Crédito: Oriundi/Instagram
Quem vai ficar na Grande Vitória durante o feriado de Finados, nesta segunda, 2 de novembro, encontrará boas opções de restaurantes abertos. O mesmo vale para os que esticarem até Manguinhos, na Serra, ou até a região das montanhas. Reunimos a seguir um cardápio variado de especialidades que inclui cozinha capixaba, grega, autoral brasileira, italiana e norte-americana. Aproveite! 

GRANDE VITÓRIA

  • ALAS RESTAURANTE - Cozinha grega mediterrânea. Aberto para almoço, das 12h às 18h. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. 
  • ALEIXO CAFETERIA - Aberto das 9h às 19h. Anexo ao Aleixo Restaurante.
  • ALEIXO RESTAURANTE - Cozinha internacional contemporânea. Aberto das 12h às 23h30. Rua Aleixo Neto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
  • BARLAVENTO BEACH BAR & LOUNGE - Aberto das 12h às 18h. Quiosque 1 da Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99824-0486. 
Polvo na brasa do restaurante grego Alas, que funcionará até as 18h Crédito: Gabriel Lordello
  • CARANGUEJO DO ASSIS - Cozinha capixaba. Aberto das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
  • CHOCOLATERIA BRASIL - Doceria e gelateria. Aberto das 11h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
  • EMPÓRIO JOAQUIM - Delicatéssen, padaria artesanal e bistrô. Aberto das 9h às 21h. Shopping Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. 
  • ENSEADA GERALDINHO - Cozinha capixaba. Aberto das 11h às 17h. Rua Aleixo Neto, 1603, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.
  • JUSSARAS PIZZA - Aberto das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.  
Moqueca do restaurante Pirão, de portas abertas no Triângulo Crédito: Pirão/Instagram
  • LA MUSA PIZZERIA - Pizzas no estilo napolitano. Aberto excepcionalmente das 18h às 22h. Rua Chapot Presvot, 425, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
  • O QUINTAL PARRILLA BAR - Carnes na parrilha. Aberto das 11h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27)  3024-1340.
  • PIRÃO RESTAURANTE - Cozinha capixaba. Aberto das 11h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
Jardim do restaurante Quinta dos Manacás, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Quinta dos Manacás/Instagram
  • SPAGHETTI - Cozinha italiana. Aberto das 12h às 16h. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Rua Anésio Alvarenga, 240, Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125.
  • OUTBACK STEAKHOUSE - Shopping Vitória: aberto das 12h às 22h30, Shopping Vila Velha: aberto das 12h às 22h.  
  • RESTAURANTE ORIUNDI - Cozinha italiana. Aberto das 11h30 às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

REGIÃO SERRANA E MANGUINHOS 

  • ALECRIM COZINHA ARTESANAL - Cozinha autoral. Aberto das 11h30 às 16h. Rodovia Geraldo Sartório, Km 70, Quadrado de São Paulinho, Domingos Martins. (27) 99749-9450.    
  • ENSEADA DE MANGUINHOS - Cozinha capixaba. Aberto das 10h às 23h. Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. 
  • ESPAÇO MARIA MARIANA - Moquecas e frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
  • GIARDINO RESTAURANTE - Cozinha italiana. Aberto das 11h às 16h. Av. Getúlio Vargas, 80, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513.
  • QUINTA DOS MANACÁS - Cozinha autoral. Aberto das 11h30 às 16h. Campo de São José do Alto Viçosa, Rodovia ES-166, Venda Nova do Imigrante. (27) 99960-3440.
Torta Dan: sobremesa do restaurante Alecrim, em Pedra Azul Crédito: Cecília Cunha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados