Onde comer no feriado de Finados na Capital e nas montanhas do ES

Quem vai ficar na Grande Vitória durante o feriado de Finados, nesta segunda, 2 de novembro, encontrará boas opções de restaurantes abertos. O mesmo vale para os que esticarem até Manguinhos, na Serra, ou até a região das montanhas. Reunimos a seguir um cardápio variado de especialidades que inclui cozinha capixaba, grega, autoral brasileira, italiana e norte-americana. Aproveite!
GRANDE VITÓRIA
- ALAS RESTAURANTE - Cozinha grega mediterrânea. Aberto para almoço, das 12h às 18h. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495.
- ALEIXO CAFETERIA - Aberto das 9h às 19h. Anexo ao Aleixo Restaurante.
- ALEIXO RESTAURANTE - Cozinha internacional contemporânea. Aberto das 12h às 23h30. Rua Aleixo Neto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
- BARLAVENTO BEACH BAR & LOUNGE - Aberto das 12h às 18h. Quiosque 1 da Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99824-0486.
- CARANGUEJO DO ASSIS - Cozinha capixaba. Aberto das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
- CHOCOLATERIA BRASIL - Doceria e gelateria. Aberto das 11h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
- EMPÓRIO JOAQUIM - Delicatéssen, padaria artesanal e bistrô. Aberto das 9h às 21h. Shopping Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
- ENSEADA GERALDINHO - Cozinha capixaba. Aberto das 11h às 17h. Rua Aleixo Neto, 1603, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.
- JUSSARAS PIZZA - Aberto das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.
- LA MUSA PIZZERIA - Pizzas no estilo napolitano. Aberto excepcionalmente das 18h às 22h. Rua Chapot Presvot, 425, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
- O QUINTAL PARRILLA BAR - Carnes na parrilha. Aberto das 11h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340.
- PIRÃO RESTAURANTE - Cozinha capixaba. Aberto das 11h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
- SPAGHETTI - Cozinha italiana. Aberto das 12h às 16h. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Rua Anésio Alvarenga, 240, Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125.
- OUTBACK STEAKHOUSE - Shopping Vitória: aberto das 12h às 22h30, Shopping Vila Velha: aberto das 12h às 22h.
- RESTAURANTE ORIUNDI - Cozinha italiana. Aberto das 11h30 às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.
REGIÃO SERRANA E MANGUINHOS
- ALECRIM COZINHA ARTESANAL - Cozinha autoral. Aberto das 11h30 às 16h. Rodovia Geraldo Sartório, Km 70, Quadrado de São Paulinho, Domingos Martins. (27) 99749-9450.
- ENSEADA DE MANGUINHOS - Cozinha capixaba. Aberto das 10h às 23h. Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.
- ESPAÇO MARIA MARIANA - Moquecas e frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
- GIARDINO RESTAURANTE - Cozinha italiana. Aberto das 11h às 16h. Av. Getúlio Vargas, 80, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513.
- QUINTA DOS MANACÁS - Cozinha autoral. Aberto das 11h30 às 16h. Campo de São José do Alto Viçosa, Rodovia ES-166, Venda Nova do Imigrante. (27) 99960-3440.