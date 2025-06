Arraiá seguro

Veja dicas para aproveitar as festas juninas com segurança

Com os festejos pipocando nesta época do ano, ter atenção com ligações elétricas, fogueira e decoração são essenciais para evitar acidentes

Danilo Muniz Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de junho de 2025 às 17:06

O período de festas juninas começou, mas é importante estar atento à segurança durante os festejos Crédito: Shutterstock

Com a chegada das festas juninas o risco de acidentes aumenta e alegria da data pode se tornar um grave problema. Para não acontecer imprevistos, algumas medidas podem ser adotadas por quem vai aproveitar as festividades. Os cuidados devem ser redobrados quanto à montagem da decoração, acendimento da fogueira e uso de fogos de artifício. Vale reforçar que apesar de frequente, a soltura de balões é considerada crime ambiental. >

A atenção com a rede elétrica também é importante para a prevenção de acidentes. Na hora de montar barracas, por exemplo, instalações de energia devem ter autorização da EDP, concessionária que atende parte dos municípios capixabas. A utilização de ligações clandestinas é crime. Além disso, essa conduta pode gerar incêndios, curto-circuitos, choques e queda de energia. Objetos metálicos como, arames, escadas ou andaimes, precisam, também, ficar distantes da fiação elétrica.>

As fogueiras, produtos inflamáveis ou que geram calor não podem ficar perto dos fios elétricos e de áreas de vegetação. Fogos de artifício também não podem ser soltos nesses espaços. É importante destacar que, segundo a EDP, a soltura de balões representa um dos maiores riscos desse período. A venda, produção e transporte de balões é proibida e pode resultar em multa ou até prisão de quem for pego no ato. >

Nunca utilize postes ou equipamentos da distribuidora para pendurar decorações;

Evite o uso de arames, fios metálicos ou linhas cortantes para fixar bandeirinhas;

Certifique-se de que todos os enfeites estejam bem presos para não se soltarem com o vento;

Acenda fogueiras apenas em locais abertos, longe de fios, postes e vegetação;

Não solte fogos de artifício perto da rede elétrica;

Se encontrar fios caídos, mantenha distância e acione a concessionária imediatamente;

Não conecte barracas à rede elétrica de imóveis residenciais;

Evite o uso excessivo de benjamins (adaptador elétrico para tomadas), emendas e extensões;

Respeite a distância segura de no mínimo 2,5 m entre enfeites e a rede elétrica;

Para barracas e palcos, solicite ligações provisórias com antecedência às concessionárias de energia. >

