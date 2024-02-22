Veja como fica esquema de ônibus com obra do Binário da Norte Sul, na Serra

Pelo menos 19 linhas passaram por modificações em seus itinerários, já que a Norte Sul agora funciona apenas no sentido norte, de Carapina para Laranjeiras. Enquanto isso, quem precisa dos ônibus e vai sentido Vitória conta com os pontos na Rua Nelcy Lopes Vieira e em vias paralelas.

Confira abaixo o esquema completo

Linhas expressas desviadas para a Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro (em direção ao Terminal de Carapina e Vitória)



- 528 (Terminal de Laranjeiras / Shopping Vitória via Camburi)

- 543 (Terminal de Carapina / Terminal de Itacibá via Reta da Penha)

Linhas alimentadoras desviadas para a Rua Nelcy Lopes Vieira, paralela à Avenida Norte Sul (em direção ao Terminal de Carapina)



- 501 (Terminal de Jacaraípe / Terminal de Itaparica via Carapina / 3ª Ponte)

- 503 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de Vila Velha via Reta da Penha / Lindenberg)

- 504 (Terminal de Jacaraípe / Terminal de Itacibá via Reta da Penha)

- 506 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de Itacibá via Maruípe / Terminal de Jardim América)

- 515 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de Campo Grande via Beira-Mar)

- 516 (Terminal de Jacaraípe / Terminal do Ibes via Terminal de Carapina / Maruípe / Terminal de São Torquato)

- 523 (Terminal de Jacaraípe / Terminal Jardim América via Beira-Mar)

- 551 (Terminal de Jacaraípe / Terminal de Itaparica via Terminal de Carapina / 3ª Ponte)

- 559 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de São Torquato via Carapina / Reta da Penha)

- 561 (Terminal de Jacaraípe / Terminal Campo Grande via Dante Michelini / BR-262)

- 562 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de Campo Grande via Reta da Penha)

- 572 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de São Torquato via Camburi / Beira-Mar)

- 800 (Terminal de Laranjeiras / Jardim Camburi via Terminal de Carapina)

- 831 (Terminal de Carapina / Bicanca via Manguinhos)

- 852 (Terminal de Carapina / Ourimar)

- 874 (Terminal de Jacaraípe / Terminal de Carapina via Portal de Jacaraípe)

“Os pontos de embarque de passageiros que funcionavam na Avenida Norte Sul foram transferidos para a Rua Nelcy Lopes Vieira. A demarcação e instalação de abrigos têm sido feitas pela Prefeitura Municipal da Serra”, informou a Ceturb.

Já a linha 801 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de Carapina via Valparaíso e Jardim Limoeiro) sofreu pequena alteração de trajeto no sentido de Carapina para Laranjeiras. Agora, a linha passa pela Avenida dos Metalúrgicos, depois pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e pela Rua Pedro Zangrande.

O Binário da Norte Sul

O Binário da Norte Sul é uma obra de mobilidade urbana em Jardim Limoeiro que envolve macrodrenagem, recapeamento de vias e mudança do sentido do trânsito. A ordem de serviço foi assinada em 1º de julho de 2022, com investimento de R$ 69.008.125,10, sendo R$ 30 milhões custeado pelo Governo do Estado e o restante pela Prefeitura da Serra.

Com esse projeto, a Avenida Norte Sul passará a ser mão única no sentido Serra e terá três faixas e uma ciclovia. Já no sentido Vitória, o trajeto será feito pela Avenida Lourival Nunes.