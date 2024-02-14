Rodovia Norte Sul terá sentido alterado no sábado (17); veja como fica

Binário da Avenida da Norte Sul Crédito: Prefeitura da Serra

Os motoristas que passam pela Avenida Norte Sul devem ficar atentos, pois, a partir do próximo sábado (17), o sentido da via será alterado: o trânsito vai fluir somente no sentido Serra, não sendo mais possível o acesso de quem vai para Vitória. Outras 14 ruas do bairro Jardim Limoeiro também vão passar por mudanças.

Inicialmente, a mudança a partir de sábado será para a execução da obra do Binário da Norte Sul, mas quando a obra for concluída, prevista para 31 de março, as alterações devem ser permanentes. A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, informou à reportagem de A Gazeta que, após as obras, a Norte Sul passará a ter três faixas.

"A expectativa é melhorar o trânsito do local, pois lá tem muito fluxo. Vamos colocar também uma ciclovia para contemplar os ciclistas que quiserem passar pelo local", informou.

Com a alteração, os condutores que desejam seguir para a Capital deverão pegar a Avenida Lourival Nunes (paralela à Avenida Norte Sul), que também terá o sentido alterado. Isso porque a via é de mão dupla, mas se tornará de mão única no sentido Vitória e também contará com três faixas.

Já entre as quatorze ruas internas de Jardim Limoeiro que vão ter sentido alterado a partir de sábado, algumas vias vão funcionar somente para quem segue para Vitória, outras em direção à Serra e umas em sentido duplo. Outras vão seguir apenas em à Norte Sul e BR 101. Confira todas as mudanças no trânsito a partir do dia 17 de fevereiro:

Ruas internas de Jardim Limoeiro:

Sentido Vitória

Rua Nelcy Lopes

Rua Castelo, entre quadra entre a rua Humberto de Campos e a Av. Lourival Nunes, atrás do campo society Golaço

Rua São Pedro

Rua Manoel Bandeira , entre a Fopil até a rua Acácio Godim

Sentido Serra

Rua Castelo, na quadra entre a Av. Brigadeiro Eduardo Nunes e a rua Humberto de Campos

Rua Pedro Zangrande

Rua Claúdio Coutinho

Sentido duplo

Rua Manoel Bandeira, trecho entre a rua Acácio Godim e a ES-010, atrás do supermercado Sempre Tem

Sentido Norte Sul

Rua Londrina

Rua Guimarães Junior

Rua Acácio Godim

Sentido BR-101

Rua Humberto de Campos

Rua Euclides da Cunha

Rua Paraná

Binário na rodovia Norte-Sul, nos sentidos Serra-Vitoria e Vitoria-Serra. Crédito: Secom/PMS

Binário da Norte Sul

O Binário da Norte Sul é uma obra de mobilidade urbana em Jardim Limoeiro que envolve macrodrenagem, recapeamento de vias e mudança do sentido do trânsito. A ordem de serviço foi assinada em 1º de julho de 2022, com investimento de R$ 69.008.125,10, sendo R$ 30 milhões custeado pelo Governo do Estado e o restante pela Prefeitura da Serra.

Com esse projeto, a Avenida Norte Sul passará a ser mão única no sentido Serra e terá três faixas e uma ciclovia. Já no sentido Vitória, o trajeto será feito pela Avenida Lourival Nunes.

Binário Norte Sul