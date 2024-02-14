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Para obras

Rodovia Norte Sul terá sentido alterado no sábado (17); veja como fica

Inicialmente, as mudanças serão para realizar a obra do Binário da Avenida Norte Sul, mas se tornarão permanentes com a conclusão da intervenção, segundo a Prefeitura

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 16:57

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 fev 2024 às 16:57
Binário da Avenida da Norte Sul
Binário da Avenida da Norte Sul Crédito: Prefeitura da Serra
Os motoristas que passam pela Avenida Norte Sul devem ficar atentos, pois, a partir do próximo sábado (17), o sentido da via será alterado: o trânsito vai fluir somente no sentido Serra, não sendo mais possível o acesso de quem vai para Vitória. Outras 14 ruas do bairro Jardim Limoeiro também vão passar por mudanças.
Inicialmente, a mudança a partir de sábado será para a execução da obra do Binário da Norte Sul, mas quando a obra for concluída, prevista para 31 de março, as alterações devem ser permanentes. A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, informou à reportagem de A Gazeta que, após as obras, a Norte Sul passará a ter três faixas. 
"A expectativa é melhorar o trânsito do local, pois lá tem muito fluxo. Vamos colocar também uma ciclovia para contemplar os ciclistas que quiserem passar pelo local", informou. 
Com a alteração, os condutores que desejam seguir para a Capital deverão pegar a Avenida Lourival Nunes (paralela à Avenida Norte Sul), que também terá o sentido alterado. Isso porque a via é de mão dupla, mas se tornará de mão única no sentido Vitória e também contará com três faixas.
Já entre as quatorze ruas internas de Jardim Limoeiro que vão ter sentido alterado a partir de sábado, algumas vias vão funcionar somente para quem segue para Vitória, outras em direção à Serra e umas em sentido duplo. Outras vão seguir apenas em à Norte Sul e BR 101. Confira todas as mudanças no trânsito a partir do dia 17 de fevereiro:
  • Ruas internas de Jardim Limoeiro:
  • Sentido Vitória
  • Rua Nelcy Lopes
  • Rua Castelo, entre quadra entre a rua Humberto de Campos e a Av. Lourival Nunes, atrás do campo society Golaço
  • Rua São Pedro
  • Rua Manoel Bandeira , entre a Fopil até a rua Acácio Godim
  • Sentido Serra
  • Rua Castelo, na quadra entre a Av. Brigadeiro Eduardo Nunes e a rua Humberto de Campos
  • Rua Pedro Zangrande
  • Rua Claúdio Coutinho
  • Sentido duplo
  • Rua Manoel Bandeira, trecho entre a rua Acácio Godim e a ES-010, atrás do supermercado Sempre Tem
  • Sentido Norte Sul
  • Rua Londrina
  • Rua Guimarães Junior
  • Rua Acácio Godim
  • Sentido BR-101
  • Rua Humberto de Campos
  • Rua Euclides da Cunha
  • Rua Paraná
Binário na rodovia Norte-Sul, nos sentidos Serra-Vitoria e Vitoria-Serra.
Binário na rodovia Norte-Sul, nos sentidos Serra-Vitoria e Vitoria-Serra. Crédito: Secom/PMS

Binário da Norte Sul

O Binário da Norte Sul é uma obra de mobilidade urbana em Jardim Limoeiro que envolve macrodrenagem, recapeamento de vias e mudança do sentido do trânsito. A ordem de serviço foi assinada em 1º de julho de 2022, com investimento de R$ 69.008.125,10, sendo R$ 30 milhões custeado pelo Governo do Estado e o restante pela Prefeitura da Serra. 
Com esse projeto, a Avenida Norte Sul passará a ser mão única no sentido Serra e terá três faixas e uma ciclovia. Já no sentido Vitória, o trajeto será feito pela Avenida Lourival Nunes.

Binário Norte Sul

Rodovia Norte Sul terá sentido alterado no sábado

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