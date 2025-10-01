Em Vila Garanhuns

Vazamento de esgoto chama a atenção em Vila Velha; veja vídeo

Moradores da Rua Carlos Larica, em Vila Guaranhuns, foram surpreendidos com o vazamento de esgoto, que gerou transtornos na tarde de terça-feira (30)

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:28

Um vazamento de esgoto assustou moradores e chamou atenção na Rua Carlos Larica, no bairro Vila Guaranhuns, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (30). A situação ocorreu durante uma obra de esgotamento sanitário iniciada na segunda-feira (29), sob responsabilidade da empresa Aegea, em parceria público-privada com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan).

De acordo com o analista de responsabilidade social da Aegea, Wanderson Fonseca Gomes, os trabalhadores acabaram atingindo um recalque de esgoto — tubulação responsável por bombear os dejetos até a estação de tratamento.

“É raro de acontecer, porque geralmente a gente tem um mapa das redes, onde elas passam. Acaba que uma rede ou outra, devido a alguma interferência no solo, precisa mudar o direcionamento e muitas vezes acontece um acidente”, explicou Wanderson Fonseca Gomes.

O vazamento foi de grande proporção, o esgoto chegou a invadir algumas residências e a limpeza precisou ser realizada pelos próprios funcionários da obra.

O microempreendedor Valdir Lubke relatou que a intervenção tem atrapalhado sua rotina. “Estou sem meu direito de ir e vir, porque trabalho com meu comércio e estou impedido de entrar. Meu carro está na casa de um vizinho, e na frente da minha casa não consigo passar nem com minha bike elétrica”, afirmou.

A obra, segundo apuração da TV Gazeta, tem previsão de ser concluída em novembro deste ano.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Aegea e a Cesan para obter mais detalhes sobre a obra e a previsão de correção do problema. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

* Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta.

