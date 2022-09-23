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Monkeypox

Varíola dos macacos: ES confirma 67 casos e investiga mais de 150

Secretaria Estadual de Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta sexta-feira (23); 302 notificações já foram descartadas no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2022 às 17:30

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 17:30

Espírito Santo confirmou mais cinco casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 67 infectados – cinco a mais que na terça-feira (20). A atualização foi feita nesta sexta-feira (23), por meio de um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O Estado ainda investiga 155 casos suspeitos e já descartou 302 notificações.
Os primeiros casos da doença foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a monkeypox se espalhou de Norte a Sul do Estado.
CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE
  • Vitória: 20 confirmações
  • Vila Velha: 15 confirmações 
  • Serra: 11 confirmações 
  • Guarapari: 6 confirmações
  • Cariacica: 6 confirmações 
  • Linhares: 3 confirmações
  • Cachoeiro de Itapemirim: 2 confirmações
  • Aracruz: 1 confirmação
  • Itapemirim: 1 confirmação
  • Pedro Canário: 1 confirmação
  • Viana: 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 67 infectados, 57 deles são homens e dez são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
  • Erupção cutânea
  • Febre súbita 
  • Cefaleia (dor de cabeça)
  • Dor de garganta 
  • Adenomegalia (inchaço de glândulas do sistema imunológico)
  • Astenia (fraqueza)
  • Dor muscular
  • Dor nas costas 
  • Artralgia (dor nas articulações)

Arquivos & Anexos

Boletim | 23 de setembro de 2022

No total, o Espírito Santo tem 67 casos confirmados de varíola dos macacos
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EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Estado. Até esta sexta-feira (23), três casos foram confirmados entre crianças de até nove anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso
  • 5 a 9 anos: 2 casos
  • 10 a 19 anos: 3 casos
  • 20 a 29 anos: 24 casos 
  • 30 a 39 anos: 24 casos 
  • 40 a 49 anos: 9 casos
  • 50 a 59 anos: 3 casos
  • 60 a 69 anos: 1 caso
Varíola dos macacos: ES confirma 67 casos e investiga mais de 150

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