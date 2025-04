Meio ambiente

Variação inédita de planta ornamental é descoberta no Sul do ES

Planta tem pétalas azuis e sépalas amarelas, características nunca registradas anteriormente na espécie Dichorisandra procera

Variação inédita de planta é descoberta em Mimoso do Sul. (Divulgação/ Iema )

Uma nova variação da planta ornamental Dichorisandra procera foi descoberta em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no Monumento Natural Serra das Torres (Monast), administrado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O registro é do pesquisador e botânico Marcelo Leandro Brotto, do Museu Botânico Municipal de Curitiba (MBM).

A planta já é conhecida no Sudeste e Nordeste do Brasil, mas a presença de pétalas azuis e sépalas amarelas são características nunca registradas anteriormente na espécie. O registro foi identificado durante o projeto “Prospecção de Flora no Monumento Natural Serra das Torres”.

Para o gestor na unidade ambiental Guilherme Carneiro, a descoberta reforça a importância da conservação e da pesquisa científica. "Já conhecíamos indivíduos com a floração comum, de flores azuis, mas nunca havíamos visto essa variação com sépalas amarelas. Agora, precisamos mapear onde esses indivíduos estão presentes”, disse.

Além da conservação local, a produção em viveiros da espécie, segundo ele, pode representar uma nova oportunidade de renda para as comunidades do Monumento Natural Serra das Torres. “Essa nova variação reforça a riqueza e a singularidade da biodiversidade do Monast, evidenciando a necessidade de preservação e estudos contínuos sobre a flora local”, ressaltou o gestor.

Nova variação da planta ornamental Dichorisandra procera. (Iema )

O Monumento Natural Serra das Torres (Monast) tem 10.458,90 hectares (entre Atílio Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul) e é a maior Unidade de Conservação da categoria Proteção Integral criada pelo Estado.

