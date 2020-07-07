Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Vargem Alta permite consumo de bebidas alcoólicas no comércio

Medida, publicada em novo decreto, flexibiliza a venda em lanchonetes, restaurantes e bares, em dias e horários preestabelecidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:15

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:15

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional
Consumo no local somente é permitido entre as 10h e as 16h, nos dias de segunda-feira à sexta-feira Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os comércios de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, podem voltar a vender bebidas alcoólicas para as pessoas consumirem no local. A medida estava proibida há um mês, para evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus, mas passou a valer a partir de segunda-feira (06).
De acordo com o novo decreto, divulgado nesta terça-feira (07), o consumo pode acontecer em lanchonetes, restaurantes ou até mesmo nos bares que trabalhem com o fornecimento de alimentação. O consumo no local somente é permitido entre as 10h e as 16h, nos dias de segunda-feira à sexta-feira. Continua proibido, segundo a prefeitura, beber em locais públicos.

Veja Também

Uso de máscara pode impedir crescimento de casos de Covid-19, diz estudo

O coordenador do Sistema de Comando de Operações (SCO) do Covid-19, Wissam Peçanha, justificou a mudança. A decisão foi tomada, devido a observância de que o consumo em dias de semana e no horário do almoço não pressupõe aglomerações, diferentemente do consumo em bares em horários noturnos, feriados e finais de semana. Flexibilizamos o consumo dentro desses dias, mas nos finais de semana e feriados ainda continua proibido o consumo no local, explicou.
Quem descumprir o novo decreto pode ser responsabilizado, ter o estabelecimento notificado pela vigilância ou interditado pela Defesa Civil. Segundo a prefeitura de Vargem Alta, a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Defesa Civil, vão trabalhar em conjunto na fiscalização do comércio e nas ruas.
O município contabiliza, até o início da tarde desta terça-feira, 118 casos, duas mortes e 75 pessoas curadas, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados