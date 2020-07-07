Vargem Alta permite consumo de bebidas alcoólicas no comércio

Consumo no local somente é permitido entre as 10h e as 16h, nos dias de segunda-feira à sexta-feira Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os comércios de Vargem Alta , na Região Serrana do Estado, podem voltar a vender bebidas alcoólicas para as pessoas consumirem no local. A medida estava proibida há um mês, para evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus , mas passou a valer a partir de segunda-feira (06).

De acordo com o novo decreto, divulgado nesta terça-feira (07), o consumo pode acontecer em lanchonetes, restaurantes ou até mesmo nos bares que trabalhem com o fornecimento de alimentação. O consumo no local somente é permitido entre as 10h e as 16h, nos dias de segunda-feira à sexta-feira. Continua proibido, segundo a prefeitura, beber em locais públicos.

O coordenador do Sistema de Comando de Operações (SCO) do Covid-19, Wissam Peçanha, justificou a mudança. A decisão foi tomada, devido a observância de que o consumo em dias de semana e no horário do almoço não pressupõe aglomerações, diferentemente do consumo em bares em horários noturnos, feriados e finais de semana. Flexibilizamos o consumo dentro desses dias, mas nos finais de semana e feriados ainda continua proibido o consumo no local, explicou.

Quem descumprir o novo decreto pode ser responsabilizado, ter o estabelecimento notificado pela vigilância ou interditado pela Defesa Civil. Segundo a prefeitura de Vargem Alta, a Polícia Militar , Vigilância Sanitária e Defesa Civil, vão trabalhar em conjunto na fiscalização do comércio e nas ruas.