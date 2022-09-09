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Caso Marciane

Vaquinha para diarista queimada pelo ex já chega a mais de R$ 190 mil

Campanha foi lançada para vítima conseguir comprar uma casa adaptada, já que virou cadeirante após agressão; meta foi alcançada em menos de 24 horas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 set 2022 às 15:55

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 15:55

Data: 12/03/2020 - ES - Serra - Marciane Pereira dos Santos, teve p corpo incendiado pelo ex-companheiro - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
A diarista Marciane Pereira dos Santos pretende comprar uma casa adaptada com o dinheiro da vaquinha Crédito: Vitor Jubini
Em menos de 24 horas, a vaquinha para comprar uma casa adaptada para a diarista Marciane Pereira dos Santos – que foi queimada pelo ex-companheiro na Serra, em 2018 – bateu a meta de R$ 170 mil. Nesta sexta-feira (9), quatro dias depois do lançamento da campanha, o valor já está em mais de R$ 192 mil.
A "vaquinha" virtual foi organizada pela Voaa, plataforma de financiamento coletivo do site Razões Para Acreditar, após a história voltar à tona no último dia 30, quando aconteceu o julgamento de André Luis dos Santos, o homem acusado de atacar e queimar 40% do corpo dela. Ele foi condenado a 32 anos de prisão.
A campanha foi lançada para a vítima de violência doméstica conseguir comprar uma casa adaptada, já que, após as agressões, Marciane Pereira dos Santos ficou com mobilidade reduzida
Na tarde desta sexta-feira (9), valor arrecadado já tinha passado dos R$ 192 mil Crédito: Voaa
O jornalista e professor Filipe Chicarino foi quem fez a ponte entre Marciane e a plataforma da "vaquinha". Ele, que está escrevendo um livro sobre a história da diarista, acompanhou o julgamento que condenou o agressor. No dia seguinte à sentença, ele resolveu tentar contato com o site.
"Joguei o link de um vídeo que eu tinha feito no julgamento e vendi a pauta. Eles gostaram da história e coloquei as duas partes em contato", explicou Chicarino.
Com o resultado, Marciane contou que ficou sem palavras para descrever o sentimento de felicidade e gratidão. "É muita alegria. Por mais que eu agradeça, nunca será suficiente, terei de agradecer eternamente", disse.

META BATIDA NO DIA SEGUINTE

De acordo com Gessica Abe, coordenadora de Campanhas da Voaa, a vaquinha de Marciane foi ao ar às 20h de segunda-feira (5). Às 16h do dia seguinte, a meta de R$ 170 mil já tinha sido alcançada.
"É uma alegria muito grande. A gente vibra com cada campanha que bate a meta, cada objetivo alcançado. Infelizmente a gente não tem como tirar o trauma vivido, mas amenizar a vida dela, a gente consegue", pontuou.
Segundo ela, a campanha ainda vai ficar no ar por mais alguns dias, até que as doações diminuam. O valor arrecadado deve ser entregue à Marciane até 30 dias após o encerramento da vaquinha. 

CASA ADAPTADA

O objetivo da arrecadação é comprar uma casa adaptada para Marciane, que devido à violência sofrida precisa se locomover usando uma cadeira de rodas. A casa alugada em que ela vive com os filhos é pequena e sem acessibilidade, comprometendo a qualidade de vida dela e da família.
"A casa que eu moro hoje não é adaptada para uma pessoa com deficiência. Agora vou poder ter um banheiro acessível e um quarto para eu poder me locomover dentro. Minha cozinha, por exemplo, é pequena. Os móveis estão até danificados por causa da cadeira"
Marciane Pereira dos Santos - Diarista que foi queimada pelo ex
A diarista revelou que comprar a casa própria era um plano antigo. "Esse é um sonho que tenho desde criança. Minha mãe sempre morou de aluguel. Foram muitas humilhações... A gente já chegou a morar embaixo da ponte porque mamãe não tinha como pagar o aluguel. Poder ter um lugar para chamar de meu é uma alegria que não sei descrever."

QUEIMADA NA FRENTE DOS FILHOS: RELEMBRE O CRIME

A agressão aconteceu em setembro de 2018, após Marciane Pereira dos Santos colocar fim em um relacionamento abusivo. Na época do crime, ela tinha 36 anos e ficou internada em estado grave após o ex-companheiro atear fogo no corpo dela. O ato aconteceu na frente dos filhos, em Jardim Tropical, na Serra.
O ex-marido, André Luis dos Santos, passou a morar no andar de cima da casa da ex-esposa logo após a separação. A diarista vivia no local com a filha de cinco anos, fruto de um relacionamento anterior, e com o filho do casal, que na época tinha apenas dois anos de idade.
André Luis dos Santos foi condenado a 32 anos de prisão por botar fogo no corpo de ex-companheira
André Luis dos Santos foi condenado a 32 anos de prisão por botar fogo no corpo de ex-companheira Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Por causa das queimaduras, a diarista perdeu a perna esquerda, dedos da mão direita e a aparência que tinha antes do crime. Em 2020, a reportagem de A Gazeta entrevistou Marciane, que deu detalhes de como o crime aconteceu. "Quando eu me deparei com aquilo, pronto, era meu fim. Se eu ia sobreviver ou não, estava na mão de Deus."

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No dia 30 de agosto deste ano, André foi condenado por tentativa de homicídio qualificado: por motivo torpe, por ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter ateado fogo na vítima e por feminicídio. Pelo crime, ele deverá cumprir 32 anos de prisão.
Durante o próprio depoimento feito na sessão do Tribunal de Juri, o réu chegou a pedir desculpas à vítima. Responsável pela defesa de André, o advogado Ailton Ribeiro afirmou que recorreu da decisão. Ele não contesta a condenação, mas espera que a pena dado ao cliente seja reduzida.

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