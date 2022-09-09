Vaquinha para diarista queimada pelo ex já chega a mais de R$ 190 mil

A diarista Marciane Pereira dos Santos pretende comprar uma casa adaptada com o dinheiro da vaquinha Crédito: Vitor Jubini

Na tarde desta sexta-feira (9), valor arrecadado já tinha passado dos R$ 192 mil Crédito: Voaa

O jornalista e professor Filipe Chicarino foi quem fez a ponte entre Marciane e a plataforma da "vaquinha". Ele, que está escrevendo um livro sobre a história da diarista, acompanhou o julgamento que condenou o agressor. No dia seguinte à sentença, ele resolveu tentar contato com o site.

"Joguei o link de um vídeo que eu tinha feito no julgamento e vendi a pauta. Eles gostaram da história e coloquei as duas partes em contato", explicou Chicarino.

Com o resultado, Marciane contou que ficou sem palavras para descrever o sentimento de felicidade e gratidão. "É muita alegria. Por mais que eu agradeça, nunca será suficiente, terei de agradecer eternamente", disse.

META BATIDA NO DIA SEGUINTE

De acordo com Gessica Abe, coordenadora de Campanhas da Voaa, a vaquinha de Marciane foi ao ar às 20h de segunda-feira (5). Às 16h do dia seguinte, a meta de R$ 170 mil já tinha sido alcançada.

"É uma alegria muito grande. A gente vibra com cada campanha que bate a meta, cada objetivo alcançado. Infelizmente a gente não tem como tirar o trauma vivido, mas amenizar a vida dela, a gente consegue", pontuou.

Segundo ela, a campanha ainda vai ficar no ar por mais alguns dias, até que as doações diminuam. O valor arrecadado deve ser entregue à Marciane até 30 dias após o encerramento da vaquinha.

CASA ADAPTADA

O objetivo da arrecadação é comprar uma casa adaptada para Marciane, que devido à violência sofrida precisa se locomover usando uma cadeira de rodas. A casa alugada em que ela vive com os filhos é pequena e sem acessibilidade, comprometendo a qualidade de vida dela e da família.

"A casa que eu moro hoje não é adaptada para uma pessoa com deficiência. Agora vou poder ter um banheiro acessível e um quarto para eu poder me locomover dentro. Minha cozinha, por exemplo, é pequena. Os móveis estão até danificados por causa da cadeira" Marciane Pereira dos Santos - Diarista que foi queimada pelo ex

A diarista revelou que comprar a casa própria era um plano antigo. "Esse é um sonho que tenho desde criança. Minha mãe sempre morou de aluguel. Foram muitas humilhações... A gente já chegou a morar embaixo da ponte porque mamãe não tinha como pagar o aluguel. Poder ter um lugar para chamar de meu é uma alegria que não sei descrever."

QUEIMADA NA FRENTE DOS FILHOS: RELEMBRE O CRIME

A agressão aconteceu em setembro de 2018, após Marciane Pereira dos Santos colocar fim em um relacionamento abusivo. Na época do crime, ela tinha 36 anos e ficou internada em estado grave após o ex-companheiro atear fogo no corpo dela. O ato aconteceu na frente dos filhos, em Jardim Tropical, na Serra

O ex-marido, André Luis dos Santos, passou a morar no andar de cima da casa da ex-esposa logo após a separação. A diarista vivia no local com a filha de cinco anos, fruto de um relacionamento anterior, e com o filho do casal, que na época tinha apenas dois anos de idade.

André Luis dos Santos foi condenado a 32 anos de prisão por botar fogo no corpo de ex-companheira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Gazeta entrevistou Marciane, que deu detalhes de como o crime aconteceu. "Quando eu me deparei com aquilo, pronto, era meu fim. Se eu ia sobreviver ou não, estava na mão de Deus." Por causa das queimaduras, a diarista perdeu a perna esquerda , dedos da mão direita e a aparência que tinha antes do crime. Em 2020, a reportagem deentrevistou Marciane, que deu detalhes de como o crime aconteceu. "Quando eu me deparei com aquilo, pronto, era meu fim. Se eu ia sobreviver ou não, estava na mão de Deus."

No dia 30 de agosto deste ano, André foi condenado por tentativa de homicídio qualificado: por motivo torpe, por ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter ateado fogo na vítima e por feminicídio. Pelo crime, ele deverá cumprir 32 anos de prisão.