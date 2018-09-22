Diarista queimada pelo ex na Serra vai ter que amputar perna

Marciana - diarista queimada pelo ex na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

A luta pela vida da diarista Marciane Pereira dos Santos, 36 anos, que teve o corpo queimado pelo ex-marido , no bairro Jardim Tropical, na Serra , na noite do dia 8, continua. Neste sábado (22), Marciane deveria passar por uma cirurgia para amputar a perna esquerda, de acordo com informações da irmã da vítima, a dona de casa Rosiana dos Santos. No entanto, segundo a familiar, a cirurgia foi remarcada.

A diarista segue internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra. A irmã da diarista informou ainda que os médicos começaram o processo de retirada da sedação da paciente para ver como ela vai reagir.

O CASO

O cadeirante foi preso pela polícia no dia 12, no bairro Jardim Tropical, na A diarista Marciane Pereira dos Santos, teve o corpo queimado pelo ex-marido, André Luiz dos Santos.no dia 12, no bairro Jardim Tropical, na Serra . Ele confessou o crime e alegou que cometeu por raiva e ciúmes da ex-companheira.

André Luiz dos Santos ateou fogo na ex-mulher, uma diarista de 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com as investigações da Polícia Civil, André usou solvente (produto químico) e diesel para atear fogo no corpo da ex-mulher. A mulher teve queimaduras de terceiro grau no peito, nos dois braços e em todo o rosto.

CRIME

Segundo informações de testemunhas, a vítima havia saído da residência para ir à casa de uma vizinha para fazer sopa para os dois filhos. O ex-marido havia retirado o botijão de gãs da casa da diarista sobre o pretexto de que havia sido pago por ele.

Desde a separação, o cadeirante passou a morar em cima da casa da ex-esposa, onde reside os pais do suspeito. A diarista morava no local com a filha de 5 anos de um relacionamento anterior e com o filho do casal, de apenas dois anos. Também estavam na casa duas sobrinhas da diarista, ambas adolescentes de 17 anos, que passavam o final de semana com a tia.

Ao retornar para casa enquanto a sopa cozinhava na casa da vizinha, a diarista foi surpreendida pela presença do ex-marido. No local, ele havia trancado o portão de acesso à casa, impedindo que a vítima entrasse, jogou álcool e ateou fogo.