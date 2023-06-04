Vai se formar? Confira 8 dicas para não cair em golpe

Especialistas dão dicas para não ser vítima de calotes na festa de formatura Crédito: Unsplash

Em um curso superior, você viverá pelo menos duas grandes emoções: A primeira, é começar, o que desperta uma sensação de passo à frente de uma nova jornada. A segunda, claro, é terminar. A ansiedade para a conclusão é tão grande que, quando o momento chega, merece uma baita festa. Mas, infelizmente, há quem tire proveito dessa situação para aplicar golpes ou dar calotes.

TV Globo. Logo em janeiro deste ano, o caso de Alicia Dudy Muller , de 25 anos, ganhou repercussão na mídia depois que a — até então — estudante de Medicina confessou ter desviado quase R$ 1 milhão da formatura. Ainda no primeiro mês de 2023, outras duas turmas de Medicina denunciaram um possível golpe aplicado por uma empresa de Florianópolis (SC). Uma em Maringá (PR) alega ter tido um prejuízo de quase R$ 3 milhões. Outra, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), reclamou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. A festa de formatura virou caso de polícia e foi exibido no programa Fantástico , da

Lembrar dessas histórias recentes pode dar um frio na espinha, mas calma! Nem tudo está perdido. A reportagem de A Gazeta conversou com especialistas e levantou dicas para a hora de escolher uma empresa e pontos que merecem atenção antes de assinar o contrato, como buffet, banda e outros.

Quais são os direitos de quem contrata a festa?

Tanto empresas quanto pessoas podem ser responsabilizadas por possíveis prejuízos, morais ou materiais, como explica o advogado especialista em Direito Civil Alessandro Campostrini. No caso em que o dano é causado por uma pessoa física, mesmo sem a intenção de causar prejuízo, ela pode ser processada por omissão voluntária, negligência ou imperícia, como descrito no artigo 186 do Código Civil.

"O ideal é que a formatura seja organizada por um profissional. Mesmo que uma pessoa vá atrás e tente aprender, se ela não consegue entregar o resultado e causa prejuízo aos outros, incorre em negligência ou imperícia. Mesmo que não haja intenção de lesar alguém, a imperícia causou danos", diz Campostrini.

Na opinião do advogado, o ideal é contratar uma empresa para realização da festa, já que é possível fazer pesquisas quanto à reputação, obter indicações e ter informações sobre a qualidade do serviço. Além disso, caso seja necessário reclamar na Justiça, o cliente tem mais chances de ser ressarcido.

Para quem já vai contratar uma empresa para a formatura, Alessandro lembra que sempre é bom ter um profissional de Direito para ler o contrato. Por serem estudantes, podem ter condição de contratar um advogado. Mas a solução pode estar na faculdade. "Procure um colega que esteja no 8º ou 9º período de Direito ou um núcleo de práticas jurídicas da faculdade, onde prestam, naturalmente, esse serviço à sociedade."

Outra dica é não realizar o pagamento todo de uma vez. Campostrini aconselha que seja feita a análise da planilha de custos para que os contratantes paguem uma parcela que viabilize a contratação dos elementos da festa, mas que parte do valor — que, geralmente, é a correspondente ao lucro do prestador de serviço — seja pago após a entrega da festa.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobe ainda mais o tom e, em seu artigo 12, trata da responsabilização e reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço. O CDC também ressalta que a reparação deve ser feita mesmo quando não há culpa. Ou seja: mesmo que a empresa não tenha intenção de prejudicar os cliente, ela tem a obrigação de ressarcir de alguma forma.

Abuso na cobrança

Ser vítima de um golpe ou calote é uma situação complicada, mas não adianta querer resolver a situação sozinho. Ser abusivo nas cobranças também pode causar prejuízo, como lembra Campostrini. "Mesmo quem tem o direito de cobrar, mas o excede, pode ser penalizado na Justiça, como diz o artigo 187 do Código Civil."

O caminho está na transparência

De acordo com o diretor e produtor da VL Boutique de Eventos, especialista em festas de formaturas, Vagner Loppes, o segredo está na prestação de contas. “Criamos um sistema em que cada turma de formandos tem seu estatuto, CNPJ, conta bancária, onde todo o valor pago vai direto para essa conta e todos têm acesso ao que é arrecadado. Somente a comissão de formatura, mediante assinatura digital de dois ou mais membros, efetiva todo e qualquer pagamento. Dessa forma, todos os associados, bem como os pais, terão acesso aos contratos, prestação de contas, programação de eventos, entre outras funcionalidades do sistema.”

Loppes conta que implantou um modelo de serviço no qual as informações financeiras e contratos com prestadores, como buffet e banda, ficam disponíveis para consultas, inclusive, dos pais dos alunos. Ele frisa que é fundamental ficar atento às promessas de algumas empresas, como muitos convites extras e preços muito abaixo do mercado.