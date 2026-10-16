Vacinação antirrábica: veja onde vacinar cães e gatos no ES neste sábado (17)

Cães e gatos poderão ser vacinados gratuitamente contra a raiva neste sábado (17) em Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Linhares e Colatina. As ações fazem parte das campanhas municipais de vacinação antirrábica. Em Colatina, também haverá atendimento no domingo (18).
Vitória não terá Dia D neste sábado. Segundo a prefeitura, a campanha já foi realizada e atingiu a meta estabelecida. A vacinação porém, continua disponível regularmente na Capital, mediante agendamento.
Confira a programação em cada município.
A vacinação será realizada das 8h às 17h, em três pontos da Região 5:
- Barramares: Unidade de Saúde;
- Riviera da Barra: praça;
- Ulisses Guimarães: Unidade de Saúde.
O mutirão ocorrerá das 8h às 16h, em 34 pontos do município:
- Alto Boa Vista: praça local;
- Alto Lage: Praça do DPM;
- Dom Bosco: Escola Tereza Tironi;
- Expedito: praça local;
- Flexal I: próximo à EMEF José Zacchi;
- Flexal II: próximo à Mecânica Areiano;
- Flexal II: CMEI;
- Itacibá: praça local;
- Itanguá: praça local;
- Itaquari: Unidade Básica de Saúde (UBS);
- Jardim América: UBS;
- Jardim América: praça local;
- Nova Brasília: praça local;
- Nova Canaã: UBS;
- Nova Esperança I: praça local;
- Nova Esperança II: Escola Antônio Luti;
- Nova Rosa da Penha I: praça local;
- Nova Rosa da Penha II: Unidade de Saúde;
- Nova Rosa da Penha III: Praça CEU;
- Nova Valverde: casa de ração;
- Oriente: praça local;
- Porto Belo I: praça local;
- Porto Belo II: praça local;
- Porto Cariacica: Igreja Católica Divino Espírito Santo;
- Rio Branco: Bar do Guido;
- Santa Cecília: EMEF Mariléia Coutinho;
- Santana: praça local;
- Sotema: praça local;
- Tabajara: praça local;
- Tucum: próximo ao 7º Batalhão;
- Vila Capixaba: Praça do DPM;
- Vila Graúna: antiga UBS;
- Vila Oásis: próximo à Igreja Católica;
- Vila Prudêncio: Material de Construção VIP.
A vacinação será realizada das 10h às 17h, nos shoppings Montserrat e Mestre Álvaro, sem necessidade de agendamento.
Podem receber a vacina cães e gatos a partir dos três meses de idade, sem limite máximo de idade. Segundo a prefeitura, 59.481 animais já foram imunizados durante a campanha no município.
A vacinação ocorrerá das 8h às 12h, em três pontos:
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ);
Prainha de Muquiçaba;
Primeira Pracinha de Itapebussú.
O CCZ também receberá uma feira de adoção responsável de cães e gatos neste sábado.
A ação será realizada das 8h às 16h, nos bairros Interlagos, Interlagos II e Três Barras, para cães e gatos a partir dos três meses de idade.
Segundo a prefeitura, mais de 24 mil animais já foram vacinados no município durante a campanha.
A vacinação será realizada no sábado (17) e no domingo (18), das 8h às 13h, com pontos diferentes em cada dia.
Sábado (17)
Ayrton Senna: Unidade Básica de Saúde (UBS);
Barbados: UBS;
Carlos Germano Naumann: UBS;
Centro: Estação Central de Ônibus;
Colatina Velha: UBS;
Moacir Brotas: Praça do Lions Clube;
São Silvano: UBS.
Domingo (18)
Colúmbia: Centro de Referência de Assistência Social (Cras);
Colúmbia: UBS;
Honório Fraga: EMEF Frei Isaías;
Honório Fraga: UBS;
José de Anchieta: UBS;
Maria das Graças: UBS;
Mário Giurizatto: em frente à Dino Móveis;
Novo Horizonte: UBS;
Parque do Jacarandá: Igreja Católica;
Riviera: parquinho do campo de futebol;
São Marcos: UBS;
São Miguel: UBS;
Simonassi: UBS;
Vila Amélia: Associação dos Surdos (Asurcol).
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os tutores levem o cartão de vacinação do animal, caso tenham o documento. Os cães e gatos devem ser conduzidos por um adulto responsável e mantidos sob controle durante o atendimento.
Não haverá Dia D de vacinação neste sábado (17). Segundo a prefeitura, a campanha já foi realizada e atingiu a meta estabelecida.
O atendimento regular continua no Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), mediante agendamento:
Dias: de terça a quinta-feira;
Horário: das 8h às 16h30;
Endereço: Rua São Sebastião, s/n, bairro Resistência;
Agendamento: pelo telefone 156.