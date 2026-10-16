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Dia D

Vacinação antirrábica: veja onde vacinar cães e gatos no ES neste sábado (17)

Seis municípios terão ações gratuitas; Colatina também terá atendimento no domingo (18). Confira horários e locais

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 16:11

Matheus Souza

Matheus Souza

Publicado em 

16 out 2026 às 16:11
Vacinação antirrábica na Serra
Sábado (17) é o Dia D de vacinação antirrábica no ES Secom/PMS

Cães e gatos poderão ser vacinados gratuitamente contra a raiva neste sábado (17) em Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Linhares e Colatina. As ações fazem parte das campanhas municipais de vacinação antirrábica. Em Colatina, também haverá atendimento no domingo (18).


Vitória não terá Dia D neste sábado. Segundo a prefeitura, a campanha já foi realizada e atingiu a meta estabelecida. A vacinação porém, continua disponível regularmente na Capital, mediante agendamento. 


Confira a programação em cada município.

Vila Velha

A vacinação será realizada das 8h às 17h, em três pontos da Região 5:


  • Barramares: Unidade de Saúde;
  • Riviera da Barra: praça;
  • Ulisses Guimarães: Unidade de Saúde.

Cariacica

O mutirão ocorrerá das 8h às 16h, em 34 pontos do município:


  • Alto Boa Vista: praça local;
  • Alto Lage: Praça do DPM;
  • Dom Bosco: Escola Tereza Tironi;
  • Expedito: praça local;
  • Flexal I: próximo à EMEF José Zacchi;
  • Flexal II: próximo à Mecânica Areiano;
  • Flexal II: CMEI;
  • Itacibá: praça local;
  • Itanguá: praça local;
  • Itaquari: Unidade Básica de Saúde (UBS);
  • Jardim América: UBS;
  • Jardim América: praça local;
  • Nova Brasília: praça local;
  • Nova Canaã: UBS;
  • Nova Esperança I: praça local;
  • Nova Esperança II: Escola Antônio Luti;
  • Nova Rosa da Penha I: praça local;
  • Nova Rosa da Penha II: Unidade de Saúde;
  • Nova Rosa da Penha III: Praça CEU;
  • Nova Valverde: casa de ração;
  • Oriente: praça local;
  • Porto Belo I: praça local;
  • Porto Belo II: praça local;
  • Porto Cariacica: Igreja Católica Divino Espírito Santo;
  • Rio Branco: Bar do Guido;
  • Santa Cecília: EMEF Mariléia Coutinho;
  • Santana: praça local;
  • Sotema: praça local;
  • Tabajara: praça local;
  • Tucum: próximo ao 7º Batalhão;
  • Vila Capixaba: Praça do DPM;
  • Vila Graúna: antiga UBS;
  • Vila Oásis: próximo à Igreja Católica;
  • Vila Prudêncio: Material de Construção VIP.

Serra

A vacinação será realizada das 10h às 17h, nos shoppings Montserrat e Mestre Álvaro, sem necessidade de agendamento.


Podem receber a vacina cães e gatos a partir dos três meses de idade, sem limite máximo de idade. Segundo a prefeitura, 59.481 animais já foram imunizados durante a campanha no município.

Guarapari

A vacinação ocorrerá das 8h às 12h, em três pontos:


  • Centro de Controle de Zoonoses (CCZ);

  • Prainha de Muquiçaba;

  • Primeira Pracinha de Itapebussú.


O CCZ também receberá uma feira de adoção responsável de cães e gatos neste sábado.

Linhares

A ação será realizada das 8h às 16h, nos bairros Interlagos, Interlagos II e Três Barras, para cães e gatos a partir dos três meses de idade.


Segundo a prefeitura, mais de 24 mil animais já foram vacinados no município durante a campanha.

Colatina

A vacinação será realizada no sábado (17) e no domingo (18), das 8h às 13h, com pontos diferentes em cada dia.


Sábado (17)

  • Ayrton Senna: Unidade Básica de Saúde (UBS);

  • Barbados: UBS;

  • Carlos Germano Naumann: UBS;

  • Centro: Estação Central de Ônibus;

  • Colatina Velha: UBS;

  • Moacir Brotas: Praça do Lions Clube;

  • São Silvano: UBS.


Domingo (18)

  • Colúmbia: Centro de Referência de Assistência Social (Cras);

  • Colúmbia: UBS;

  • Honório Fraga: EMEF Frei Isaías;

  • Honório Fraga: UBS;

  • José de Anchieta: UBS;

  • Maria das Graças: UBS;

  • Mário Giurizatto: em frente à Dino Móveis;

  • Novo Horizonte: UBS;

  • Parque do Jacarandá: Igreja Católica;

  • Riviera: parquinho do campo de futebol;

  • São Marcos: UBS;

  • São Miguel: UBS;

  • Simonassi: UBS;

  • Vila Amélia: Associação dos Surdos (Asurcol).


A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os tutores levem o cartão de vacinação do animal, caso tenham o documento. Os cães e gatos devem ser conduzidos por um adulto responsável e mantidos sob controle durante o atendimento.

Vitória

Não haverá Dia D de vacinação neste sábado (17). Segundo a prefeitura, a campanha já foi realizada e atingiu a meta estabelecida.


O atendimento regular continua no Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), mediante agendamento:


  • Dias: de terça a quinta-feira;

  • Horário: das 8h às 16h30;

  • Endereço: Rua São Sebastião, s/n, bairro Resistência;

  • Agendamento: pelo telefone 156.


*Este conteúdo foi produzido por Matheus Souza, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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