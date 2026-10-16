Vacinação antirrábica: veja onde vacinar cães e gatos no ES neste sábado (17)

Cães e gatos poderão ser vacinados gratuitamente contra a raiva neste sábado (17) em Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Linhares e Colatina. As ações fazem parte das campanhas municipais de vacinação antirrábica. Em Colatina, também haverá atendimento no domingo (18).





Vitória não terá Dia D neste sábado. Segundo a prefeitura, a campanha já foi realizada e atingiu a meta estabelecida. A vacinação porém, continua disponível regularmente na Capital, mediante agendamento.





Confira a programação em cada município.