Aperitivos com grão-de-bico: 3 receitas proteicas fáceis para fazer em casa

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Após, escorra e seque os grãos com papel-toalha. Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, o suco de limão, o tahine, o cominho, a páprica, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até formar uma massa grossa e modelável, mantendo alguns pedaços para dar textura. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de rosca aos poucos, até atingir o ponto de modelar. Modele os bolinhos e coloque-os em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem dourados. Sirva em seguida.