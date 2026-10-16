BR 101 no ES vai passar a ter cobertura total de sinal de celular e internet

A cobertura de telefonia móvel e o acesso à internet serão ampliados nos próximos anos nas principais rodovias brasileiras, incluindo toda a BR 101, que atravessa 12 estados. Assim, todos os 478,7 quilômetros da via no Espírito Santo deverão ser beneficiados pela medida. O projeto tem como objetivo fortalecer a segurança viária, facilitar o acionamento de socorro em emergências e a comunicação sobre sinistros de trânsito nas principais estradas do país.





A medida faz parte da Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada pelo governo federal na quinta-feira (15). A previsão é aumentar a cobertura de telefonia móvel nas rodovias federais do país de 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros com sinal, correspondendo a um acréscimo de 110%.





A expansão de sinal de celular também atenderá rodovias estaduais, com aumento de 42,4 mil quilômetros de cobertura.





De acordo com os Ministérios das Comunicações e dos Transportes, responsáveis pela política, a previsão é conectar 16 mil quilômetros de rodovias federais ao longo de 2027, incluindo toda a BR 101, que possui aproximadamente 4,8 mil quilômetros de extensão.





Estima-se que a rede de internet e telefonia móvel esteja em funcionamento em 64.134 quilômetros de rodovias federais e estaduais no ano que vem. A meta é ampliar essa cobertura para 69.475 quilômetros até 2030 e alcançar 72.337 quilômetros até 2034.





“Estamos reorganizando todos os instrumentos disponíveis; regulatórios, tecnológicos e financeiros; para garantir internet ao longo de praticamente toda a malha rodoviária. Conectar as estradas significa mais segurança, desenvolvimento e melhores condições para quem depende delas todos os dias”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.