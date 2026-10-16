AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Conectividade

BR 101 no ES vai passar a ter cobertura total de sinal de celular e internet

Plano de conectividade também prevê expansão da cobertura em outras rodovias federais e estaduais do país

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 17:50

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

16 out 2026 às 17:50
Trecho duplicado da BR 101 no Espírito Santo
BR 101 deve passar a ter cobertura de telefonia móvel e internet em 478 quilômetros no Estado Divulgação

A cobertura de telefonia móvel e o acesso à internet serão ampliados nos próximos anos nas principais rodovias brasileiras, incluindo toda a BR 101, que atravessa 12 estados. Assim, todos os 478,7 quilômetros da via no Espírito Santo deverão ser beneficiados pela medida. O projeto tem como objetivo fortalecer a segurança viária, facilitar o acionamento de socorro em emergências e a comunicação sobre sinistros de trânsito nas principais estradas do país.


A medida faz parte da Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada pelo governo federal na quinta-feira (15). A previsão é aumentar a cobertura de telefonia móvel nas rodovias federais do país de 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros com sinal, correspondendo a um acréscimo de 110%. 


A expansão de sinal de celular também atenderá rodovias estaduais, com aumento de 42,4 mil quilômetros de cobertura.


De acordo com os Ministérios das Comunicações e dos Transportes, responsáveis pela política, a previsão é conectar 16 mil quilômetros de rodovias federais ao longo de 2027, incluindo toda a BR 101, que possui aproximadamente 4,8 mil quilômetros de extensão. 


Estima-se que a rede de internet e telefonia móvel esteja em funcionamento em 64.134 quilômetros de rodovias federais e estaduais no ano que vem. A meta é ampliar essa cobertura para 69.475 quilômetros até 2030 e alcançar 72.337 quilômetros até 2034. 


“Estamos reorganizando todos os instrumentos disponíveis; regulatórios, tecnológicos e financeiros; para garantir internet ao longo de praticamente toda a malha rodoviária. Conectar as estradas significa mais segurança, desenvolvimento e melhores condições para quem depende delas todos os dias”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. 

Implementação

De acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as concessionárias que administram as rodovias federais devem implementar a nova infraestrutura.


As empresas possuem um prazo de 180 dias para apresentarem planos de conectividade. No documento, é necessário possuir metas de cobertura por trecho, cronograma, mapeamento georreferenciado da infraestrutura e das áreas sem conectividade, além da projeção de investimentos e impactos operacionais e financeiros.


A proposta prevê a instalação de torres de transmissão com tecnologia 4G ou 5G, garantindo, assim, cobertura integral nas rodovias prioritárias. 


Ainda de acordo com o governo federal, a expansão será viabilizada pela integração de diferentes instrumentos, como o leilão da faixa de 700 MHz, o compartilhamento obrigatório de sinal entre operadoras e a inclusão de obrigações de conectividade nos contratos de concessão rodoviária, tanto novos quanto existentes.


O compartilhamento obrigatório, conhecido como itinerância ou roaming, permitirá que usuários utilizem o sinal 4G ou 5G de outra operadora nos trechos em que a empresa contratada não tenha cobertura, conforme as regras 

Veja Também 

Dia Mundial do Pão

Dia Mundial do Pão: veja quais são os tipos mais consumidos no Brasil

Final de semana será de chuva no ES

Frente fria traz alerta de tempestade para o ES no fim de semana

Em regra, local de votação do segundo turno é o mesmo do primeiro.

Meu local de votação será o mesmo no segundo turno? Entenda

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Espírito Santo Governo federal Ministério dos Transportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher é atropelada na faixa de pedestres em Alegre
Vídeo: mulher é atropelada na faixa de pedestres no Centro de Alegre
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Câmara de Vitória decide na terça (20) se cassa mandato de Baiano do Salão
Operação mirou criminosos que tentam controlar serviços de internet na Grande Vitória
Como criminosos exigiam até 50% do lucro dos provedores para controlar internet no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados