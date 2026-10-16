BR 101 no ES vai passar a ter cobertura total de sinal de celular e internet

A cobertura de telefonia móvel e o acesso à internet serão ampliados nos próximos anos nas principais rodovias brasileiras, incluindo toda a BR 101, que atravessa 12 estados. Assim, todos os 478,7 quilômetros da via no Espírito Santo deverão ser beneficiados pela medida. O projeto tem como objetivo fortalecer a segurança viária, facilitar o acionamento de socorro em emergências e a comunicação sobre sinistros de trânsito nas principais estradas do país.
A medida faz parte da Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada pelo governo federal na quinta-feira (15). A previsão é aumentar a cobertura de telefonia móvel nas rodovias federais do país de 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros com sinal, correspondendo a um acréscimo de 110%.
A expansão de sinal de celular também atenderá rodovias estaduais, com aumento de 42,4 mil quilômetros de cobertura.
De acordo com os Ministérios das Comunicações e dos Transportes, responsáveis pela política, a previsão é conectar 16 mil quilômetros de rodovias federais ao longo de 2027, incluindo toda a BR 101, que possui aproximadamente 4,8 mil quilômetros de extensão.
Estima-se que a rede de internet e telefonia móvel esteja em funcionamento em 64.134 quilômetros de rodovias federais e estaduais no ano que vem. A meta é ampliar essa cobertura para 69.475 quilômetros até 2030 e alcançar 72.337 quilômetros até 2034.
“Estamos reorganizando todos os instrumentos disponíveis; regulatórios, tecnológicos e financeiros; para garantir internet ao longo de praticamente toda a malha rodoviária. Conectar as estradas significa mais segurança, desenvolvimento e melhores condições para quem depende delas todos os dias”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
De acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as concessionárias que administram as rodovias federais devem implementar a nova infraestrutura.
As empresas possuem um prazo de 180 dias para apresentarem planos de conectividade. No documento, é necessário possuir metas de cobertura por trecho, cronograma, mapeamento georreferenciado da infraestrutura e das áreas sem conectividade, além da projeção de investimentos e impactos operacionais e financeiros.
A proposta prevê a instalação de torres de transmissão com tecnologia 4G ou 5G, garantindo, assim, cobertura integral nas rodovias prioritárias.
Ainda de acordo com o governo federal, a expansão será viabilizada pela integração de diferentes instrumentos, como o leilão da faixa de 700 MHz, o compartilhamento obrigatório de sinal entre operadoras e a inclusão de obrigações de conectividade nos contratos de concessão rodoviária, tanto novos quanto existentes.
O compartilhamento obrigatório, conhecido como itinerância ou roaming, permitirá que usuários utilizem o sinal 4G ou 5G de outra operadora nos trechos em que a empresa contratada não tenha cobertura, conforme as regras