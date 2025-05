Imunização

Vacina contra gripe é liberada para toda a população acima de 6 meses no ES

Estratégia da Secretaria de Saúde é aumentar a prevenção durante o período de maior circulação de vírus respiratórios no Estado

Toda a população acima de 6 meses pode se vacinar contra a gripe no Espírito Santo . A partir desta quinta-feira (15), o imunizante será aplicado como medida de prevenção contra a Influenza, em um período de maior circulação de vírus respiratórios no Estado, como destaca a Secretaria de Saúde (Sesa) . >

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, mesmo com a ampliação, a imunização dos grupos prioritários com meta de cobertura vacinal deve seguir.>

“Estamos ampliando a vacinação a toda a população com mais de 6 meses no Espírito Santo, como estratégia visando à prevenção de casos graves de gripe, mas reforçamos a importância daqueles grupos que têm meta de cobertura vacinal de 90%, que são os idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes, não deixarem de se imunizar”, diz Tyago.>