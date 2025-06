Vacinação infantil

Vacina ACWY substitui reforço contra meningite C a partir de julho

Ministério da Saúde atualiza esquema vacinal e amplia proteção contra quatro tipos da bactéria meningocócica; Espírito Santo já se prepara para a mudança

A partir da próxima terça-feira, 1º de julho, bebês de 12 meses que já completaram o esquema primário de vacinação contra a meningite C passarão a receber a vacina meningocócica ACWY como dose de reforço, substituindo a versão anterior, a meningocócica C. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde através da Nota Técnica Nº 77/2025 , publicada na última quinta-feira (26). >

Segundo Danielle Grillo, referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), a mudança traz maior proteção às crianças, que passam a receber a imunização de outros três sorogrupos da bactéria (A, W e Y). “É uma atualização que visa ampliar a proteção das crianças e a redução de casos da doença, uma vez que poderá prevenir casos de meningite bacteriana e infecção generalizada no sangue, a meningococcemia”, afirma. >

O esquema vacinal com a vacina meningocócica C, aplicado aos 3 e aos 5 meses, permanece inalterado. A novidade está na dose de reforço, que aos 12 meses passará a ser feita com a vacina ACWY. Crianças que perderam a oportunidade de ter o reforço aos 12 meses podem recebê-lo até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quem já concluiu o esquema completo com a vacina C não precisará repetir o reforço.>