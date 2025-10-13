Paciência e estratégia

Universitário brilha no xadrez e se destaca como melhor do ES e 7º do Brasil

Fernando Montenegro, de 19 anos, estudante do Ifes, representou o Espírito Santo nos Jogos Universitários Brasileiros e conquistou destaque entre 48 competidores em Natal (RN)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:05

Fernando Montenegro, de 20 anos, destaque nos jogos universitários Crédito: Divulgação CBDU

O universitário e morador de Vila Velha Fernando Montenegro, de 19 anos, brilhou no tabuleiro de xadrez durante os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizados neste mês em Natal, no Rio Grande do Norte. Representando o Espírito Santo, o estudante do curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Serra, conquistou o título de melhor enxadrista do Estado na fase classificatória e ficou em 7º lugar na etapa nacional, que reuniu 48 competidores na categoria masculina.

Foi o torneio mais difícil que eu já joguei. Enfrentei mestres nacionais, candidatos a mestre e jogadores com mais de 2.000 pontos de rating — pontuação que mede a força de um jogador, baseada nos resultados das suas partidas. Foi um desafio enorme Fernando Montenegro Universitário e enxadrista

Na etapa nacional, Fernando disputou seis rodadas de partidas longas. O universitário contou que, entre os principais desafios, está a duração das partidas: algumas chegam a quatro horas de disputa.

Jornada no JUBs

A trajetória de Fernando começou ainda nas etapas classificatórias do Espírito Santo, disputadas entre junho e julho, que garantiram vaga aos melhores do Estado na fase nacional dos Jogos Universitários Brasileiros. “Os dois primeiros colocados aqui se classificavam para os JUBs. Fiquei muito feliz de ter conquistado a vaga e representar o Espírito Santo num evento desse porte”, disse.

Fernando Montenegro, de 20 anos, destaque nos jogos universitários Crédito: CBDU/ Célio Júnior

O torneio em Natal reuniu centenas de universitários de todo o Brasil, de diversas modalidades, entre elas xadrez, handebol, vôlei, futebol, judô e até e-sports, como Valorant e League of Legends. O evento é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), com apoio do governo do Rio Grande do Norte.

A estrutura lá era incrível. Tinha área de alimentação, espaço de convivência, salão reservado para o xadrez… Foi uma megaestrutura. Muito legal participar de algo assim Fernando Montenegro Universitário e enxadrista

Reviravolta antes do topo

Mesmo enfrentando adversários experientes, Fernando fez bonito e venceu quatro das seis partidas disputadas. “A primeira eu perdi — foi uma partida rápida, o adversário estava muito bem preparado. Depois disso, fui para o torneio de recuperação e ganhei as quatro seguintes. Todas foram muito disputadas”, relatou.

Com as vitórias, Fernando ajudou a equipe capixaba a garantir boa colocação geral e consolidou-se como o melhor jogador do Espírito Santo na competição. Além de Fernando, a equipe capixaba também contava com os atletas universitários Perseu Fernandes Machado de Oliveira e Hainnah Nicoli de Alexandria, além do técnico Rodrigo Ferreira.



Conheceu o xadrez aos três anos

O gosto de Fernando pelo xadrez começou cedo, ainda na infância. Natural de São Paulo, ele vive em Vila Velha desde os três anos — idade em que aprendeu os primeiros movimentos no tabuleiro, ensinados pelo pai.

Eu já jogava, mas foi em 2020 que comecei a estudar mesmo o xadrez, entender aberturas, estratégias e táticas. A partir daí, passei a competir e me aprofundar mais Fernando Montenegro Universitário e enxadrista

Atualmente, além de jogador, Fernando também é professor de xadrez em escolas de Vila Velha e Vitória e dá aulas particulares nos fins de semana. “Alguns alunos se empolgam tanto que já estão participando de torneios. Recentemente levei cinco deles para uma competição, e todos ficaram animados para voltar a jogar”, afirmou.

Animado com a evolução do xadrez capixaba, ele deixa uma mensagem para quem quer começar no esporte:

Busque aprender com outra pessoa. Sozinho dá pra entender o básico, mas jogar com alguém faz toda diferença. Pode ser com pai, mãe, irmão ou amigo. Assim, vocês crescem juntos e ainda se divertem conversando sobre as partidas Fernando Montenegro Universitário e enxadrista

Jogos universitários

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs 2025) começaram no último dia 5 e vão até o dia 18 de outubro, em Natal (RN), reunindo mais de mil atletas de todo o Brasil. Em um comunicado publicado no site da confederação durante a etapa dos jogos em que foram realizadas as partidas de xadrez, o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Alim Maluf Neto, afirmou que o evento é mais que uma competição:

“Os JUBs são um movimento de união, integração e transformação de vidas por meio do esporte”, destacou, encorajando os adeptos.

