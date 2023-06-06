Unimed Vitória aplicou mais dinheiro após fundo da Infinity começar a ruir

Prédio da Unimed Vitória Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

Os maiores investimentos feitos pela Unimed Vitória junto à Infinity Asset ocorreram a partir de 2019. Cerca de R$ 186 milhões foram aplicados no período, fase em que os fundos já começavam a colapsar. Houve retiradas de valores, mas o que restou foram R$ 165 milhões , que a cooperativa amarga em prejuízo e aguarda a partir desta semana a realização de assembleias com cotistas do fundo sobre o plano de ressarcimento.

Em 2020, por exemplo, o Infinity Select - fundo no qual a cooperativa investiu -, que já vinha acumulando perdas, foi fechado para resgate e a sua gestora foi desligada do quadro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) após o julgamento de um processo por descumprimento ao código de administração de recursos de terceiros, ou seja, por não atuar em conformidade com a legislação.

“Em dezembro de 2021, o Comitê de Investimentos da cooperativa foi alertado para o fato de que a Infinity havia sido descredenciada pela Anbima. Na ocasião, realizaram o resgate de parte do montante investido em dois produtos e optaram por manter os valores aplicados em outros quatro”, explicou a cooperativa em nota oficial divulgada na última quarta-feira (31).

À reportagem foi relatado que, entre 2019 e 2023, também houve saques, restando cerca de R$ 112 milhões aplicados, que somados à rentabilidade e à aplicação feita antes deste período, chegariam ao montante do prejuízo: R$ 165 milhões.

Em ata da assembleia geral ordinária da cooperativa, realizada em 27 de março deste ano, foi informado sobre as aplicações financeiras: “Mantivemos as aplicações financeiras seguras e acima da meta, com rendimento superior à taxa de juros e à inflação, com resultado de mais de 40 milhões de reais no ano de 2022”.

Expectativa

Segundo nota oficial da atual gestão, a expectativa de recuperação do prejuízo vem de assembleias que vão ser realizadas nos próximos dias 7, 12 e 13 de junho, quando será apresentado o plano de recuperação para ressarcimento dos investidores prejudicados.

“A partir daí, teremos todas as informações necessárias para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), apresentar as medidas que serão tomadas e esclarecer eventuais dúvidas”, informou a cooperativa.

Foi contratada uma auditoria que está analisando a situação financeira da cooperativa e também foram suspensas as autorizações para o comitê de investimento, cujas aplicações agora vão ter acompanhamento e, dependendo do valor, terá ainda que passar por assembleia dos cooperados.

Santa Teresa e A cooperativa em Vitória e outras 29 Unimeds estão entre os mais de seis mil cotistas da Infinity Asset alvos de prejuízos causados pelas perdas do fundo, que teve queda de rentabilidade. Outra cooperativa Unimed atingida no Estado é a Piraqueaçu, que também atende municípios do Espírito Santo, como Aracruz Santa Maria de Jetibá . Em dezembro de 2022, o valor aplicado era R$ 2 milhões, mas as informações são de que ela conseguiu fazer o resgate dos valores em dezembro do ano passado.

Gestão na fase dos investimentos

Na fase em que a Unimed Vitória realizou os investimentos, teve a sua administração conduzida por duas equipes, ambas eleitas. A última delas entregou a gestão em março para o atual presidente, Fabiano Pimentel.

Gestão 2015 a 2019:

Marcio Almeida - Diretor Presidente (também administrou a cooperativa entre os anos de 2011 a 2015)

Fernando Ronchi - Diretor Administrativo-financeiro

Alexandre Ruschi (2015 a 2017) - Presidente do Conselho de Administração

Marcus Tanure - (2017 a 2019) - Presidente do Conselho de Administração

Gestão 2019 a 2023

Fernando Ronchi - Diretor Presidente

Luiz Carlos Paier - Diretor Administrativo-financeiro

Jesse Tabachi (2019 a 2021) - Presidente do Conselho de Administração

Luiz Sobral (2021 a 2023) - Presidente do Conselho de Administração

Comitê de Investimentos da Cooperativa

Jean Pierre - Superintendente Financeiro

Fernando Ronchi - diretor-presidente

Luiz Carlos Paier - diretor Administrativo

O superintendente financeiro Jean Pierre pediu demissão da cooperativa após o dia 17 de maio, data em que a Infinity Asset, cujas carteiras foram transferidas para a Vanquish Asset Management, informou que os resgates dos fundos estavam suspensos, devido à falta de liquidez dos ativos e à necessidade de uma reavaliação sobre o produto. O que configurou o prejuízo da Unimed Vitória.

A reportagem tentou contato com os presidentes. Márcio Almeida informou que prefere não se manifestar no momento. Fernando Ronchi informou que não falaria sobre o assunto. Os demais diretores não foram localizados ou não retornaram as mensagens enviadas pela reportagem.

O vai e vem do fundo da Infinity

Autointitulada como gestora de recursos independente, a Infinity Asset Management atua no ramo desde 2003, tendo trabalhado, antes disso, prestando serviços de corretagem.

Ainda segundo informações da própria empresa, “a lnfinity atua na gestão de fundos de investimento, dentre os quais se incluem os fundos de investimento em renda fixa, os fundos de investimento multimercado e os fundos de ações e, desde outubro de 2019, a gestora vem realizando a distribuição das cotas dos fundos por ela geridos”.

Um dos fundos é o Infinity Select, que recebeu os investimentos da Unimed Vitória e que em 2020 foi fechado para resgate. Confira a trajetória:

2003 - Infinity Asset Management atua no ramo, tendo trabalhado, antes disso, prestando serviços de corretagem.

- Infinity Asset Management atua no ramo, tendo trabalhado, antes disso, prestando serviços de corretagem. 2019 - Infinity começa a realizar a distribuição das cotas dos fundos por ela geridos.

- Infinity começa a realizar a distribuição das cotas dos fundos por ela geridos. 2020 - Em dezembro, o Infinity Select foi fechado para resgate e a gestora foi desligada do quadro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) após o julgamento de um processo por descumprimento ao código de administração de recursos de terceiros, ou seja, por não atuar em conformidade com a legislação. Mas os efeitos da decisão foram suspensos por determinação judicial.

- Em dezembro, o Infinity Select foi fechado para resgate e a gestora foi desligada do quadro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) após o julgamento de um processo por descumprimento ao código de administração de recursos de terceiros, ou seja, por não atuar em conformidade com a legislação. Mas os efeitos da decisão foram suspensos por determinação judicial. 2021 - A Infinity negou as acusações e, em meados de 2021, a decisão da Anbima foi suspensa, em cumprimento a uma determinação judicial proferida em ação que tramita em sigilo.

- A Infinity negou as acusações e, em meados de 2021, a decisão da Anbima foi suspensa, em cumprimento a uma determinação judicial proferida em ação que tramita em sigilo. 2022 - Em dezembro, uma nova decisão da Justiça permitiu o descredenciamento da Infinity pela Anbima

- Em dezembro, uma nova decisão da Justiça permitiu o descredenciamento da Infinity pela Anbima 2023

Em fevereiro, houve o fechamento de três fundos de renda fixa para aplicações e resgates, fato decorrente de um aumento repentino e atípico de saques em decorrência das desconfianças do mercado.

No início de março, os investidores do fundo Infinity Select decidiram que o produto deveria ser reaberto para resgates.

Em abril, as carteiras da Infinity foram transferidas para a Vanquish Asset Management

Em 17 de maio, a nova gestora fechou os fundos novamente devido à falta de liquidez dos ativos e à necessidade de uma reavaliação sobre o produto.

Nos próximos dias 7, 12 e 13 de junho, serão realizadas assembleias para apresentação do plano de recuperação para ressarcimento os investidores prejudicados.

Unimed: prejuízo não afeta usuários

Com isso, garante que seus 400 mil usuários, além de cooperados, colaboradores e prestadores, não serão prejudicados. “Estamos realocando valores de outros investimentos para repor esse percentual, caso haja necessidade de cobertura do lastro. Estamos preparados para lidar com esse desafio, lembrando que ainda iremos receber o plano de recuperação da Infinity nas assembleias a serem realizadas no início de junho, quando apresentarão o planejamento de ressarcimento dos cotistas”, explica o diretor-presidente, Fabiano Pimentel Pereira.

Com essas medidas, a cooperativa afirma que está descartada a possibilidade de uma intervenção da ANS. O procedimento é instaurado em operadoras com anormalidades administrativas e econômico-financeiras que podem colocar em risco a qualidade e a continuidade do atendimento à saúde dos beneficiários

O que diz a ANS

Por nota, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que monitora todas as operadoras de planos de saúde e administradoras que atuam no setor. “No entanto, as análises sobre a situação econômico-financeira das reguladas são preservadas por sigilo empresarial. A responsabilidade pela gestão, bem como a escolha dos seus investimentos, é da operadora”.

Acrescenta que o acompanhamento das entidades reguladas se dá conforme disposto na RN nº 532, de 2022. “E a identificação de eventuais desconformidades econômico-financeiras pode ensejar a aplicação de medidas regulatórias que podem variar conforme a gravidade e vão desde a possibilidade de apresentação de procedimentos de adequação econômico-financeira (PAEF) à instauração de regime especial de direção fiscal ou até mesmo cancelamento e liquidação”.

Informa que cabe à ANS, ainda, receber as eventuais reclamações dos beneficiários, eventualmente abrir os processos sancionadores e proferir as decisões condenando a operadora ou arquivando o caso.

A agência orienta os usuários que estiverem enfrentando problemas de atendimento para que procurem, inicialmente, sua operadora para que ela resolva o problema e, caso não tenha a questão resolvida, registre reclamação junto à ANS nos seguintes Canais de Atendimento