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Depois da Prefeitura de Vitória

Sistema da Unimed Vitória também é alvo de ataque hacker

Ação aconteceu no início da semana e foi confirmada nesta quinta-feira (12), após parecer técnico de empresa de cibersegurança contratada pela cooperativa

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 19:48
A Unimed está há 41 anos no mercado do Espírito Santo
Fachada da Unimed no ES. Cooperativa foi alvo de hackers Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

Correção

12/11/2020 - 8:07
Uma versão anterior deste texto trazia uma foto do atendimento em teleconsulta feito pela Unimed, mas a assessoria da cooperativa informou que esse serviço não foi afetado pelo ataque hacker. Por esse motivo, a fotografia foi alterada. 
Além da Prefeitura de Vitória, mais um sistema operacional foi atacado por hackers no Espírito Santo. A Unimed Vitória confirmou, na tarde desta quinta-feira (12), que a cooperativa sofreu uma tentativa de invasão no início da semana.
Segundo a Unimed, a ação dos hackers tinha a intenção de criptografar arquivos dos computadores da cooperativa, mas a ação foi controlada rapidamente pela equipe de tecnologia da informação. No entanto, para ter a certeza de que se tratava de um ataque hacker, foi contratada uma empresa especializada em cibersegurança para averiguação.

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A empresa de tecnologia, em um relatório técnico, confirmou que a ação realmente foi um ataque de hackers. O parecer dado será utilizado pela Unimed para fazer um boletim de ocorrência junto à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

SEM VAZAMENTO DE DADOS

Apesar do ataque, a Unimed assegurou que não houve vazamento de dados e que todas as informações continuam salvas nos servidores da cooperativa. Além disso, disse que outras medidas de segurança adotadas contribuíram para que o impacto fosse o menor possível para os clientes; os atendimentos foram realizados sem interrupções. 
* Vinícius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Joyce Meriguetti e de Aline Nunes

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