Uma noite em uma blitz da Lei Seca: o que é e como funciona

Há 15 anos, a Lei Seca entrou em vigor no país com o objetivo de salvar vidas, ao tornar mais rígida a punição para os motoristas que insistem em beber e dirigir. Além da legislação mais firme, era preciso também mais fiscalização e conscientização. É aí que entra em cena a blitz em pontos estratégicos das cidades, para tirar de circulação os infratores.

As operações da Lei Seca estão bastante associadas ao bafômetro, aparelho usado para medir o nível de álcool ingerido pelo motorista, mas essas ações envolvem bem mais do que isso. Para mostrar como funciona uma blitz , A Gazeta acompanhou um grupo de agentes durante uma inspeção no município de Viana, na Grande Vitória.

Durante a operação, a reportagem flagrou de tudo: recusas a realizar o teste de alcoolemia e pessoas dirigindo sem habilitação, por exemplo, mas também muitos condutores que faziam questão de colaborar com a inspeção.

Mesmo com a fiscalização, os números de infrações ainda são altos. Em 15 anos de Lei Seca, completados na segunda-feira (19), mais de 50 mil pessoas foram autuadas no Estado por embriaguez ao volante — uma média de 10 por dia, sem contar os infratores que escaparam da fiscalização.

Faixa Lei Seca 15 anos Crédito: A Gazeta

O capitão do Batalhão de Trânsito (BPTran), Anthony Costa, afirma que é preciso civilidade maior no trânsito. “Há campanhas de prevenção, mas também é necessária uma conscientização nas famílias, nas escolas, nos círculos sociais. Há pessoas que são pegas em blitz mais de uma vez”, conta.

Em 2018, a punição para quem pegar no volante alcoolizado passou de 6 meses a 3 anos de prisão para 5 anos, se não houver morte, e 8 anos, em caso de morte envolvida. Apesar da rigidez maior, isso não se refletiu na decisão dos motoristas de beber e dirigir.