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Impactos da pandemia

Ufes prorroga suspensão de atividades presenciais até 31 de julho

Atividades estão suspensas desde o início da segunda quinzena de março, a decisão considera as medidas de combate à Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 22:34

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 22:34

Biblioteca Central da Ufes
Biblioteca Central da Ufes, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) voltou a prorrogar a suspensão das atividades presenciais até o final do próximo mês, dia 31 de julho, devido à pandemia do novo coronavírus. Atividades estão suspensas desde o início da segunda quinzena de março, a decisão considera as medidas de combate à Covid-19
Atividades administrativas estão sendo realizadas de forma remota. Assim como grupos de pesquisa, orientações e defesas de dissertações e teses.
A universidade ainda garante que, havendo possibilidade de retorno das atividades presenciais, a comunidade será avisada com antecedência de 15 dias.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Um grupo de trabalho da Ufes começou na última segunda-feira (29) a organizar as contribuições enviadas pelas atividades acadêmicas e administrativas em um manual para elaboração de um Plano de Contingência contra a Covid-19 no Espírito Santo. As contribuições das unidades constarão do plano e os dados brutos das enquetes realizadas com os servidores técnicos, os docentes e os estudantes estão disponíveis para consulta.

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