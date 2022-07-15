Ufes fica entre as 30 melhores universidades do Brasil, diz pesquisa

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) subiu 15 posições na edição de 2022 do ranking de instituições de ensino superior do Times Higher Education (THE) para a América Latina, ficando em 54º lugar geral. Já entre as universidades brasileiras, ela passou a ocupar a 30ª colocação – três posições acima da classificação anterior.

O THE regional deste ano incluiu 197 universidades de 13 países. O ranking lista as melhores universidades da região da América Latina e Caribe, com base nos mesmos indicadores de desempenho do THE World University Rankings: ensino, pesquisa, citações, recursos vindos do setor industrial para pesquisa e perspectivas internacionais.

Ufes subiu para a 30º colocação entre as universidades brasileiras no THE Crédito: Divulgação | Ufes

O primeiro lugar do ranking ficou com a Pontificia Universidad Católica de Chile pelo quarto ano consecutivo. A segunda e terceira posições são da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Campinas (Unicamp), respectivamente.

Os países que tiveram maior número de instituições de ensino superior classificadas no ranking foram:

Brasil: com 72 instituições



com 72 instituições Chile: com 30 instituições



com 30 instituições Colômbia: com 29 instituições



com 29 instituições México: com 26 instituições



com 26 instituições Equador: com 13 instituições



com 13 instituições Peru: com 10 instituições.



Além de liderar numericamente, o Brasil teve o melhor desempenho geral, com a pontuação média mais alta entre todos os países (51,3 de 100 possíveis), e a pontuação média mais alta para os indicadores de ensino e pesquisa.

DADOS DA UFES TIVERAM CRESCIMENTO

O detalhamento dos dados da Ufes mostra crescimento em todos os indicadores de desempenho em relação ao ranking de 2021. Em uma escala de zero a 100, a universidade obteve um indicador geral de 53,8 (de acordo com a média ponderada de todos os itens avaliados).

No item “ensino”, a nota foi 61,3. Esse indicador, que tem maior peso no ranking, leva em conta: o orçamento que a instituição dispõe para aplicação no ensino, a relação entre número de estudantes e de funcionários, a proporção entre quantidade de alunos de graduação e de doutorado, número de títulos de doutor concedidos e uma pesquisa de reputação aplicada a cientistas de todas as áreas de conhecimento, atendendo à representatividade geográfica.

No indicador “pesquisa”, a nota foi de 50,3. Nesse caso também é utilizada uma pesquisa de reputação, além de um levantamento do número de artigos científicos publicados na base de dados Scopus (um dos principais bancos de resumos e citações com revisão por pares) e do volume de recursos investidos em pesquisa.