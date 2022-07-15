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Educação superior

Ufes fica entre as 30 melhores universidades do Brasil, diz pesquisa

Universidade Federal do Espírito Santo subiu posições nas edições brasileira e regional do ranking do Times Higher Education de 2022; confira detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2022 às 18:55

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 18:55

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) subiu 15 posições na edição de 2022 do ranking de instituições de ensino superior do Times Higher Education (THE) para a América Latina, ficando em 54º lugar geral. Já entre as universidades brasileiras, ela passou a ocupar a 30ª colocação – três posições acima da classificação anterior.
O THE regional deste ano incluiu 197 universidades de 13 países. O ranking lista as melhores universidades da região da América Latina e Caribe, com base nos mesmos indicadores de desempenho do THE World University Rankings: ensino, pesquisa, citações, recursos vindos do setor industrial para pesquisa e perspectivas internacionais.
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Ufes subiu para a 30º colocação entre as universidades brasileiras no THE Crédito: Divulgação | Ufes
O primeiro lugar do ranking ficou com a Pontificia Universidad Católica de Chile pelo quarto ano consecutivo. A segunda e terceira posições são da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Campinas (Unicamp), respectivamente.
Os países que tiveram maior número de instituições de ensino superior classificadas no ranking foram:
  • Brasil: com 72 instituições
  • Chile: com 30 instituições
  • Colômbia: com 29 instituições
  • México: com 26 instituições
  • Equador: com 13 instituições
  • Peru: com 10 instituições.
Além de liderar numericamente, o Brasil teve o melhor desempenho geral, com a pontuação média mais alta entre todos os países (51,3 de 100 possíveis), e a pontuação média mais alta para os indicadores de ensino e pesquisa.

DADOS DA UFES TIVERAM CRESCIMENTO

O detalhamento dos dados da Ufes mostra crescimento em todos os indicadores de desempenho em relação ao ranking de 2021. Em uma escala de zero a 100, a universidade obteve um indicador geral de 53,8 (de acordo com a média ponderada de todos os itens avaliados).
No item “ensino”, a nota foi 61,3. Esse indicador, que tem maior peso no ranking, leva em conta: o orçamento que a instituição dispõe para aplicação no ensino, a relação entre número de estudantes e de funcionários, a proporção entre quantidade de alunos de graduação e de doutorado, número de títulos de doutor concedidos e uma pesquisa de reputação aplicada a cientistas de todas as áreas de conhecimento, atendendo à representatividade geográfica.
No indicador “pesquisa”, a nota foi de 50,3. Nesse caso também é utilizada uma pesquisa de reputação, além de um levantamento do número de artigos científicos publicados na base de dados Scopus (um dos principais bancos de resumos e citações com revisão por pares) e do volume de recursos investidos em pesquisa.
Já em “citações”, a Ufes ficou com 53,9 de nota, com base nos dados da Scopus. No indicador “renda da indústria”, a universidade obteve 63,7. Esse item leva em consideração a quantidade de recursos que a Ufes recebe do setor industrial para investimento em pesquisas.

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