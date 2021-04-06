Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre inscrições nesta terça-feira (6) Crédito: Divulgação

O Espírito Santo conta com 4.473 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021/1. É o que indica a consulta aberta pelo Ministério da Educação (MEC) no site do Sisu. Os candidatos poderão se inscrever na disputa das mais de 200 mil vagas em instituições públicas de ensino do país a partir desta terça-feira (6). As inscrições seguirão abertas até sexta-feira (9).

Your browser does not support the audio element. Ufes e Ifes abrem mais de 4,4 mil vagas pelo Sisu; Saiba como concorrer

Metade das vagas do Instituto Federal é reservada às ações afirmativas (cotas). Os cursos são presenciais, porém, o Ifes poderá adotar estratégias flexíveis de ensino, de forma exclusiva e excepcional em função da situação ocasionada pela pandemia Covid-19

COMO CONSULTA E SE INSCREVER

A consulta de vagas do Sisu pode ser feita pelo nome do curso, pela instituição de ensino ou pela cidade através do site sisu.mec.gov.br/vagas . A página fornece as listas de graduações, instituições e municípios participantes da seleção do segundo semestre. Até o momento foram divulgadas 209.190 vagas, que serão distribuídas em 5.685 cursos de 110 instituições.

As opções estão distribuídas nas modalidades de ampla concorrência e em diferentes categorias de cotas e ações afirmativas. Podem participar do processo os candidatos que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a redação.

Os interessados terão a oportunidade de escolher até duas opções de curso. Durante o período de inscrição, será possível acompanhar os balanços diários do Sistema de Seleção e as notas de corte de cada uma das opções de curso. Caso deseje, o inscrito terá a chance de mudar as graduações escolhidas.

O resultado final será divulgado em 13 de abril e as matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 14 e 19 do mesmo mês. Quem não for convocado, terá uma lista de espera à disposição entre os dias 13 e 19 de abril.