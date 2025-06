Celebração

Transcol terá operação especial para a Festa de São Pedro em Vitória

No domingo, a operação regular do Aquaviário ficará suspensa até as 13h em função da realização da procissão marítima

Publicado em 27 de junho de 2025 às 09:36

Festa de São Pedro: procissão marítima é marcada por devoção e fé Crédito: Ricardo Medeiros

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) preparou uma operação especial de transporte para atender o público da Festa de São Pedro 2025, que será realizada neste fim de semana, entre os dias 27 e 29 de junho. O objetivo é oferecer mais alternativas de locomoção para quem for participar do evento, incluindo um total de 27 viagens extras. >

Confira abaixo os detalhes das linhas e do reforço na operação:>

As linhas que contarão com reforço são: 073 (Tabuazeiro – Circular), 211 (Santo André/Jardim Camburi), 212 (Maria Ortiz/Santo Antônio via Beira Mar) e 331 (Ilha das Caieiras/Praia do Suá). No sábado (28), a linha 572 (Terminal Laranjeiras/Terminal São Torquato via Camburi/Beira Mar) terá três ônibus extras, com saídas do Terminal São Torquato em direção ao Terminal Laranjeiras às 21h, 23h25 e 23h45. Os terminais São Torquato e Carapina também receberão reforços nas viagens.>

Na sexta-feira (27), partindo da Praça do Papa, as viagens adicionais serão:>

>

Linha 073: partidas às 23h e 0h

Linha 211: partidas às 23h, 23h50 e 0h



Linha 212: partidas às 23h50 e 0h20



Linha 331: partidas às 23h, 23h30, 0h e 0h20

>

No sábado (28), também com partidas da Praça do Papa, o reforço será:>

Linha 073: às 23h e 0h

Linha 211: às 23h, 23h50 e 0h



Linha 212: às 23h50 e 0h20



Linha 331: às 23h e 0h

>

Ainda no sábado, haverá viagens adicionais nos seguintes sentidos:>

Do Terminal Carapina para o Terminal São Torquato: partidas às 22h30 e 22h45>

Do Terminal São Torquato para o Terminal Carapina: partidas às 21h25 e 23h40>

Já no domingo (29), a Ceturb-ES colocará à disposição da comunidade duas lanchas do sistema aquaviário, com embarque a partir da Praça do Papa. A distribuição das pulseiras de identificação para acesso às embarcações será feita pela igreja local.>

Suspensão do Aquaviário

Também no domingo, a operação regular do Aquaviário ficará suspensa até as 13h, em função da realização da procissão marítima. Segundo diretor-presidente da Ceturb-ES, Marcelo Campos Antunes, "A Festa de São Pedro é um evento tradicional e muito querido pelos capixabas, e a Ceturb-ES tem a satisfação de contribuir para que todos possam participar com tranquilidade e segurança. Por isso, reforçamos a operação do Transcol visando garantir que o transporte público seja uma opção eficiente e confortável, permitindo que moradores e visitantes desfrutem plenamente das celebrações, sem preocupações com o deslocamento. Além disso, disponibilizaremos embarcações do Aquaviário para os moradores da comunidade no domingo, facilitando o acesso à procissão, demonstrando nosso compromisso em atender às necessidades da população", ressaltou >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta